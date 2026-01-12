موجة برد قاسية تجتاح البلاد.. صقيع يضرب الزراعة واضطراب بالملاحة وتحذيرات عاجلة

تشهد البلاد اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026 ، تراجعًا واضحًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وسط أجواء شتوية قاسية، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

- رياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة

وتنشط الرياح على أغلب المناطق، ما يضاعف الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة محليًا.

- الصقيع يهدد المحاصيل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء، مطالبة المزارعين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

- البحر المتوسط غير آمن للملاحة

وتشهد حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط اضطرابًا ملحوظًا، نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، ما يشكل خطرًا على أنشطة الصيد والملاحة البحرية.

- فرص أمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت خرائط الطقس وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، بينما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار مساءً على القاهرة الكبرى.

- رياح قوية وأمواج مرتفعة

وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و55 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تصل إلى 70 كم/س على سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 أمتار.

تحذير عاجل من الأرصاد

ونبهت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح القوية واحتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 17 – الصغرى 10

مطروح: العظمى 16 – الصغرى 10

سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 8

قنا: العظمى 22 – الصغرى 9

أسوان: العظمى 25 – الصغرى 10.



- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

