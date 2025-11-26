ارتفاع الذهب محليًا اليوم متأثرًا بقفزات عالمية وتقلبات واضحة في سوق الصرف

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، زيادة جديدة في مختلف الأعيرة، مدفوعة بارتفاع الأوقية عالميًا وتذبذب سعر الصرف، وفق أحدث بيانات السوق.



- أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل قفزة قوية

سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 6360 جنيهًا، ليحقق أعلى أسعار له بدعم مباشر من صعود المعدن عالميًا.

عيار 21 يواصل الارتفاع التدريجي

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا – 5565 جنيهًا.

عيار 18 يصعد مع حركة السوق

سجل عيار 18 سعرًا بلغ 4770 جنيهًا للجرام.

عيار 14 يرتفع للمرة الثانية هذا الأسبوع

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3710 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يواصل الصعود

سجل الجنيه الذهب 44,520 جنيهًا، مع احتمال اختلاف السعر وفق المصنعية لدى التجار.



- ما العوامل التي تدفع أسعار الذهب للصعود داخل مصر؟

١. تقلبات السعر العالمي للأوقية

أي زيادة في السعر العالمي للمعدن تنعكس بصورة فورية على السوق المحلية.

٢. تأثير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

الذهب سلعة مستوردة، وبالتالي يؤدي أي ارتفاع في الدولار إلى زيادة مباشرة في تكلفة الذهب داخل مصر.

٣. نمو الطلب المحلي خلال المواسم

تزداد حركة الشراء في فترات المناسبات والأعراس، ما يرفع الأسعار بفعل زيادة الطلب.

٤. المصنعية والضرائب المضافة على الجرام

تختلف المصنعية من مكان لآخر، ما يجعل السعر النهائي للمستهلك أعلى من السعر المعلن في شاشات التداول.



- اتجاهات السوق العالمية وانعكاسها على الأسعار

قرارات البنوك المركزية العالمية

رفع أو خفض أسعار الفائدة – خاصة في الولايات المتحدة – يؤثر مباشرة على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

الأزمات والتوترات الجيوسياسية

كلما زادت الاضطرابات العالمية، اتجه المستثمرون نحو الذهب، ما يعزز موجات الصعود في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025



