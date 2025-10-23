تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا جديدًا اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث فقد عيار 21 نحو 65 جنيهًا من قيمته، متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر واستقرار سعر الصرف المحلي، وفقًا لأحدث مؤشرات سوق الصاغة،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل نحو 6342 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ 5550 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

عيار 18: وصل إلى 4757 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل 3700 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب نحو 44,400 جنيهًا، ويختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر حسب المصنعية.

هبوط قياسي بالسوق المحلي

يعد التراجع الحالي الأكبر منذ أربع سنوات، متأثرًا بالانخفاضات الحادة في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى حالة الهدوء في الطلب المحلي خلال الأيام الأخيرة.

ويرى الخبراء أن السوق يشهد حالة تصحيح سعري مؤقتة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

عوامل مؤثرة في تراجع الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. الأسعار العالمية:

يتأثر السوق المحلي بالسعر العالمي للأوقية بالدولار الأمريكي، حيث يؤدي أي انخفاض عالمي إلى تراجع الأسعار محليًا.

2. سعر صرف الجنيه:

التغيرات في قيمة الجنيه أمام الدولار تنعكس مباشرة على أسعار الذهب، نظرًا لاعتماد السوق المصري على الاستيراد بالدولار.

3. الطلب المحلي:

ضعف الإقبال على الشراء في الفترات غير الموسمية يسهم في كبح ارتفاع الأسعار.

4. المصنعية والضرائب:

اختلاف المصنعية من تاجر لآخر يحدد السعر النهائي للمستهلك، إضافة إلى الرسوم المفروضة على التصنيع والبيع.

الذهب عالميًا.. ضغوط من قرارات الفائدة

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بسبب قرارات البنوك المركزية الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة، التي رفعت أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما أدى إلى انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في تقلب الأسعار، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، حتى تتضح اتجاهات الدولار وأسعار الفائدة عالميًا، مشيرين إلى أن الذهب ما زال أحد أهم أدوات الادخار الآمنة للمصريين رغم التراجع الأخير.

