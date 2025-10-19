الذهب يواصل الارتفاع الجنوني.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

تشهد أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك والترقب، مع استمرار المعدن الأصفر في رحلة صعوده الحاد خلال تعاملات اليوم الاحد 19 أكتوبر 2025، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية وتراجع المعروض المحلي.

ووصف عدد من تجار الصاغة المشهد الحالي بأنه «سوق مجنونة»، في إشارة إلى التقلبات الحادة وتغير الأسعار أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، وسط تزايد الإقبال على الشراء في ظل توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

اسعار الذهب اليوم الاحد

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3833 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46000 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها:

1. السوق العالمية: حيث ترتبط الأسعار المحلية مباشرة بسعر الأوقية بالدولار الأمريكي.

2. سعر صرف الجنيه: أي تغيير في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس فورًا على سعر الذهب.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال مواسم الأعياد والمناسبات مما يدفع الأسعار للصعود.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من محافظة لأخرى وتشكل فارقًا واضحًا في السعر النهائي للمستهلك.

الأسواق العالمية تدعم الاتجاه الصعودي

شهدت الأسواق العالمية للذهب في الفترة الأخيرة تقلبات حادة بسبب عدة عوامل، من بينها:

قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، ما يعزز الإقبال على الذهب للتحوط من المخاطر.

توقعات الخبراء

يرى خبراء الاقتصاد أن الذهب مرشح لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية وتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة لحماية أموالهم من تقلبات العملات والتضخم المتزايد.

كتب - اسامة خليل

