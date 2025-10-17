الذهب يواصل الصعود ويشعل الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، لتواصل موجة الصعود التي أربكت حسابات التجار والمستثمرين على حد سواء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

جاء هذا الارتفاع متزامنًا مع تحركات الأسواق العالمية التي تشهد تقلبات حادة في أسعار المعدن النفيس، وسط حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين والمستهلكين قبيل موسم الأعياد والمناسبات، الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية.

ويواصل الذهب المصري تسجيل مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تذبذب الأسعار العالمية وضعف المعروض المحلي، الأمر الذي دفع بعض التجار لوصف السوق بأنه «مجنون» بسبب تغير الأسعار المتكرر خلال فترات قصيرة من اليوم.

ومن المنتظر أن تعلن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تحديث جديد للأسعار في الساعات القادمة حال استمرار الارتفاع في السوق العالمي.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل نحو 6611 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ 5785 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4958 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل 3856 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل نحو 46280 جنيهًا، ويختلف السعر من تاجر لآخر تبعًا لمصنعية كل سوق.

العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب داخل السوق المصرية بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها:

1. السوق العالمية: حيث ترتبط الأسعار المحلية مباشرة بسعر الأوقية بالدولار الأمريكي.

2. سعر صرف الجنيه: أي تغير في قيمة العملة المحلية أمام الدولار ينعكس فورًا على سعر المعدن النفيس.

3. الطلب المحلي: يزداد في فترات الأعياد والمناسبات، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من محافظة لأخرى، وتشكل فارقًا واضحًا في السعر النهائي للمستهلك.

الأسواق العالمية تدعم الاتجاه الصعودي

شهدت الأسواق العالمية للذهب خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة نتيجة مجموعة من العوامل، من أبرزها:

قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، المتعلقة بأسعار الفائدة التي تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعزز من الطلب على الذهب للتحوط من المخاطر.

توقعات الخبراء

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب مساره الصعودي خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، واحتفاظ المستثمرين بالذهب كأداة آمنة للتحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

