ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025..المعدن الأصفر يواصل الصعود

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، تزامنًا مع تحركات الأسعار العالمية وتغيرات أسعار الصرف، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في سوق الذهب ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفقًا لآخر تحديثات الصاغة والبورصات المحلية، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6245 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5465 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4684 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3643 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 43,720 جنيهًا، ويختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر تبعًا للمصنعية والدمغة.

العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب داخل السوق المصرية

تتغير أسعار الذهب بصورة شبه يومية نتيجة لتأثرها بعدة متغيرات اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها:

1. السوق العالمية:

أسعار الذهب في مصر تتحرك تبعًا لأسعار الأوقية في الأسواق الدولية، فكل ارتفاع في السعر العالمي ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه:

يؤثر تراجع أو تحسن الجنيه أمام الدولار على تكلفة استيراد الذهب، إذ يتم تسعيره عالميًا بالدولار الأمريكي.

3. حجم الطلب المحلي:

يزداد الطلب خلال فترات الأعياد والمناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة والزفاف، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

4. تكلفة المصنعية والضرائب:

تختلف المصنعية من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، وهي العامل الذي يحدد السعر النهائي للمستهلك.

التأثيرات العالمية على حركة الذهب في السوق المحلية

خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الأسواق العالمية للذهب تقلبات حادة نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، من أبرزها:

قرارات البنوك المركزية:

قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كملاذ آمن أو كمصدر استثمار بديل.

التوترات الجيوسياسية:

الأزمات الدولية والحروب التجارية تدفع المستثمرين عالميًا إلى زيادة الإقبال على الذهب لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.

خلاصة المشهد:

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، ومن المرجح استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة تبعًا للتحركات العالمية وأسعار العملات.

اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز بقوة.. ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. قفزة هائلة في عيار 21