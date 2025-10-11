siteName
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025..وعيار 21 يسجل 5350 جنيهًا

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – 5350 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 42800 جنيه ،وفيما يلى يرصد موقع الموجز التفاصيل.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

 

عيار 24: 6114.25 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5604.75 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5350 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4585.75 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42800 جنيه

عوامل تحدد حركة الأسعار في السوق المصرية

تتغير أسعار الذهب يوميًا نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تذبذب الأسواق الدولية وتغيرات سعر الصرف المحلي، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تختلف المصنعية والدمغة من تاجر لآخر، إذ يتراوح متوسطها بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار وتصميم المشغولات الذهبية.
وتُمثل المصنعية عادةً من 7% إلى 10% من إجمالي سعر الجرام، بينما يُستخدم الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير الذهب عالميًا ومحليًا.

الفاتورة الضريبية.. ضمان حق المستهلك

ينبغي على المشترين التأكد من حصولهم على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي خاص بالفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة مطابقة.

الحصول على هذه الفاتورة يحفظ حقوق المشتري ويضمن شفافية التعامل بين الطرفين.

العوامل المؤثرة على الأسعار محليًا

1. السوق العالمية:
ترتبط الأسعار في مصر بشكل مباشر بسعر الأوقية عالميًا بالدولار.

2. سعر صرف الجنيه:
أي تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى زيادة فورية في الأسعار المحلية.

3. الطلب المحلي:
يرتفع الطلب على الذهب في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب:
تختلف من تاجر لآخر وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

التوجهات العالمية وتأثيرها على السوق

تتأثر الأسواق العالمية للذهب بعدة عوامل، منها:

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة.

التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

الذهب بين الادخار والاستثمار

رغم تقلبات الأسعار، يظل الذهب خيارًا مفضلًا لدى المصريين كوسيلة للادخار والاستثمار الآمن، للحفاظ على القوة الشرائية في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وسط توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

