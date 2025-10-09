المعدن الأصفر يقفز اليوم الخميس .. وداعًا لعصر الذهب الرخيص نهائيًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 ارتفاعًا كبيرًا، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسواق المعدن النفيس، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 6134 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ حوالي 5455 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4675 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل نحو 3636 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ 43,640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر وفق المصنعية وسعر الجرام الفعلي.



عوامل تحدد حركة أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات محلية وعالمية، أبرزها:

1. السوق العالمية:

ترتبط الأسعار في مصر ارتباطًا مباشرًا بسعر الأوقية بالدولار الأمريكي، حيث يؤدي أي ارتفاع عالمي إلى زيادة محلية في الأسعار.



2. سعر صرف الجنيه:

انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، لكونه مستوردًا بالعملة الصعبة.



3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب على الذهب في مواسم الأعياد والمناسبات، مما يرفع الأسعار مؤقتًا.



4. المصنعية والضرائب:

تختلف المصنعية من تاجر لآخر، وتضاف إلى السعر النهائي للجرام، مما يجعل السعر للمستهلك أعلى من السعر الخام.



تأثير الاتجاهات العالمية على أسعار الذهب

شهدت الأسواق العالمية للذهب خلال الأسابيع الأخيرة تذبذبًا واضحًا نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية متداخلة، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية:

خاصة في الولايات المتحدة، إذ تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن.

التوترات الجيوسياسية:

تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة والثروة.

