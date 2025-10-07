بكام النهاردة؟ الذهب يقفز عالميًا ويشعل الأسعار في الأسواق المصرية الثلاثاء

تعد أسعار الذهب في مصر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المواطنون والمستثمرون على حد سواء، نظرًا لارتباطها المباشر بالأوضاع العالمية، خاصة في ظل تراجع اقتصادات العديد من الدول وتحول الذهب إلى ملاذ آمن لحفظ القيمة.

ويقدّم موقع «الموجز» لقرائه تحديثات مستمرة حول أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في السوق المحلية، والتي شهدت موجة من الارتفاعات التاريخية عالميًا.





قفزة قياسية عالمية ترفع الأونصة لمستوى غير مسبوق

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأونصة بنسبة 1.4% لتسجل أعلى مستوى في تاريخها عند 3949 دولارًا، بعد أن بدأت تعاملاتها عند 3891 دولارًا قبل أن تستقر قرب 3942 دولارًا.



ويُعد هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أكثر من عام، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل المستثمرين يتجهون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم اللاثاء 7 أكتوبر 2025

تأثرت السوق المحلية بهذه القفزة العالمية، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: نحو 6051 جنيهًا للجرام

عيار 21: نحو 5295 جنيهًا للجرام

عيار 18: نحو 4538 جنيهًا للجرام

عيار 14: نحو 3530 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42360 جنيهًا (وقد يختلف السعر من تاجر لآخر)



عوامل عالمية تدفع الذهب نحو مستويات قياسية

يرى المحللون أن استمرار ارتفاع الذهب عالميًا يعود إلى تباطؤ قرارات خفض الفائدة الأمريكية وتزايد إقبال الصناديق الاستثمارية الكبرى على شراء المعدن النفيس.

كما ساهمت الاضطرابات في أسواق العملات والأسهم في تعزيز الطلب على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، ما دفع الأسعار إلى مواصلة صعودها خلال الأيام الأخيرة.



انعكاس مباشر على السوق المحلية المصرية

تُعد أسعار الذهب في مصر شديدة الحساسية لأي تغيّر عالمي، نظرًا لاعتمادها على سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وتشهد السوق حالة تذبذب لحظي قد يصل إلى 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا خلال اليوم، تبعًا لحركة العرض والطلب وتغيّر الأسعار في البورصات العالمية.

حذر في الشراء وزيادة في الطلب على السبائك

أوضح عدد من تجار الذهب أن السوق تمر بحالة من الترقب والحذر، إذ دفعت الارتفاعات المتتالية بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، بينما زاد الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة آمنة لحفظ القيمة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه.

توقعات الخبراء: الاتجاه الصعودي مستمر

يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب صعوده على المدى القصير، مدعومًا بالضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

وأكدوا أن المعدن الأصفر سيبقى أحد أهم أدوات التحوط والاستثمار الآمن خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل القلق المتزايد من تذبذب الأسواق المالية العالمية.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب داخل مصر

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.



2. سعر صرف الجنيه: كل انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار الذهب.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال المواسم والأعراس والمناسبات.



4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتشكل نسبة تتراوح بين 7% و10% من السعر.

نصائح للمشترين والفاتورة الرسمية

ينبغي على المشتري التأكد من حصوله على فاتورة ضريبية معتمدة تحتوي على:

رقم السجل التجاري للتاجر

رقم البطاقة الضريبية

الرقم التسلسلي (سيريال نمبر) للفاتورة

نسختين من الفاتورة (أصلية ومكربنة)

قرارات البنوك المركزية والتوترات السياسية تحرك السوق

يؤكد محللون أن قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، هي المحرك الأهم لاتجاهات الذهب في المرحلة الراهنة، إذ تدفع المستثمرين للبحث عن الأمان المالي في مواجهة تقلبات الأسوق.

اختلاف المصنعية وضوابط الشراء

تختلف أسعار الذهب في مصر حسب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة ما بين 7% إلى 10% من قيمة الجرام، بينما يُستخدم وزن الأوقية (31.1 جرامًا) كمقياس عالمي لأسعار الذهب والمعادن النفيسة.

نصيحة عند الشراء.. تأكد من الفاتورة الضريبية

ينبغي على المشتري عند اقتناء الجنيه الذهب أو المشغولات التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تحتوي على:

رقم السجل التجاري للبائع.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم الفاتورة التسلسلي (Serial Number).

نسختين أصليتين من الفاتورة «أمامية وخلفية مكربنة».

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لتغيرات مستمرة نتيجة عدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها:

1. السعر العالمي للأوقية بالدولار: أي ارتفاع عالمي ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: التراجع في قيمة الجنيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

3. حجم الطلب المحلي: تزداد الأسعار في مواسم الزواج والأعياد نتيجة زيادة الإقبال.

4. قيمة المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر، مما يجعل التكلفة النهائية متفاوتة بين المحلات.

الاتجاهات العالمية وانعكاسها على السوق المحلية

شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة تقلبات حادة في أسعار الذهب، متأثرة بقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على ثرواتهم.

اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز بقوة.. ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. قفزة هائلة في عيار 21