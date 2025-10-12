تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بالسوق المصرية

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسواق المعدن النفيس، وتقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل نحو 6165 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

بلغ حوالي 5395 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18:

وصل إلى 4624 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14:

سجل نحو 3596 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ 43160 جنيهًا تقريبًا، مع اختلاف بسيط بين التجار حسب المصنعية، ويمثل هذا السعر قيمة الذهب الخالص في الجنيه دون إضافات.



العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب محليًا

تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لتأثير مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها:

1. السوق العالمية:

ترتبط الأسعار في مصر ارتباطًا وثيقًا بسعر الأوقية عالميًا بالدولار الأمريكي، حيث يؤدي أي ارتفاع عالمي إلى زيادة الأسعار محليًا.



2. سعر صرف الجنيه:

يتأثر سعر الذهب مباشرة بتقلبات العملة المحلية أمام الدولار، نظرًا لاعتماد السوق المصرية على استيراد الذهب.



3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب على الذهب خلال فترات المناسبات الاجتماعية والأعياد، ما يرفع الأسعار مؤقتًا نتيجة زيادة الإقبال.



4. المصنعية والضرائب:

تختلف من تاجر لآخر، وتُضاف إلى السعر النهائي للجرام، مما يجعل التكلفة النهائية للمستهلك أعلى من السعر الخام.



الاتجاهات العالمية وتأثيرها على السوق المصرية

يشهد المعدن الأصفر عالميًا تقلبات واضحة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تؤدي تغييرات أسعار الفائدة إلى تحريك الطلب على الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، التي تدفع المستثمرين عالميًا إلى اللجوء إلى الذهب لحماية استثماراتهم من المخاطر المحتملة.

ختامًا:

يبقى الذهب أحد أهم أدوات الادخار الآمنة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، وتبقى متابعة أسعاره اليومية ضرورة لكل من يفكر في الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

