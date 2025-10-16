الذهب يواصل الصعود في مصر.. أسعار اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

تشهد الأسواق المصرية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حالة من الترقب والحذر بين المواطنين والمستثمرين، بعدما واصل الذهب ارتفاعه مدفوعًا بالتقلبات العالمية في أسعار الأوقية وتراجع الدولار الأمريكي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



هذا الصعود أعاد المعدن الأصفر مجددًا إلى صدارة المشهد كـ ملاذ آمن للاستثمار في ظل اضطراب الأسواق العالمية.



أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بمحال الصاغة لتسجل مستويات جديدة مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6457 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5650 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4824 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3766 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 45,200 جنيه (وقد يختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر)



العوامل المؤثرة على حركة الأسعار

يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية ناتج عن مجموعة من العوامل أبرزها:

1. السعر العالمي للأوقية: أي زيادة في سعر الأوقية بالدولار تنعكس مباشرة على السوق المحلي.



2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: كل تراجع في قيمة الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الذهب.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال مواسم المناسبات والأعراس، مما يرفع الأسعار داخليًا.



4. تكاليف المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.



التوجهات العالمية وتأثيرها على السوق المحلية

شهدت البورصات العالمية مؤخرًا تقلبات حادة في أسعار الذهب، متأثرة بعوامل عدة، من بينها:

قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تحدد مدى الإقبال على الذهب كأصل استثماري آمن.

التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، والتي تزيد من الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا خلال الأزمات.

التوقعات المستقبلية

يتوقع محللون أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي في المدى القريب، مدفوعًا باستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا.

ويظل المعدن النفيس الخيار المفضل لدى الأفراد والمستثمرين للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب مستقبلية.

