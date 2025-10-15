الذهب يواصل تألقه.. تعرف على أسعار المعدن النفيس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية زيادة ملحوظة في الاهتمام بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 داخل محلات الصاغة، وذلك في ظل حالة من التقلبات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الأخيرة.

الجنيه الذهب يواصل التحرك في السوق المحلية

سجل سعر الجنيه الذهب تغيرات واضحة داخل السوق المصرية، إذ يحرص المواطنون على متابعة أسعاره اليومية بدقة سواء بغرض الشراء أو البيع، باعتباره أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار الآمن.

وفي هذا الإطار، يعرض موقع الموجز لقرّائه تقريرًا مفصلًا بأسعار الذهب بمختلف الأعيرة دون احتساب المصنعية، مع الإشارة إلى أن الأسعار تتغير على مدار اليوم تبعًا لحركة السوق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

عيار 24: 6354 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5560 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4765 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3706 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 44480 جنيهًا (قابل للاختلاف من تاجر لآخر)

العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه: يتسبب تراجع الجنيه أمام الدولار في زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.

ويُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق.

الفاتورة الضريبية.. ضمان للمشتري وحماية قانونية

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي للفاتورة (سيريال نمبر).

نسخة أصلية وأخرى مطابقة مكربنة.

هذه الفاتورة تضمن شفافية التعامل وتحمي المشتري قانونيًا في حال وجود أي نزاع.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تمر الأسواق العالمية للذهب بمرحلة من التذبذب نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

