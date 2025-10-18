ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 استقراراً ملحوظًا في مختلف الأعيرة خلال التعاملات الصباحية، متأثرة بأسعار المعدن الأصفر عالميًا وتذبذب سعر الدولار في السوق المحلية،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي، حيث يواصل الذهب تعزيز مكاسبه وسط إقبال من المستثمرين على الملاذات الآمنة، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض الأصول الأخرى.

وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6013 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4920 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3826 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 45420 جنيها.

العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب داخل السوق المصرية بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها:

1. السوق العالمية: حيث ترتبط الأسعار المحلية مباشرة بسعر الأوقية بالدولار الأمريكي.

2. سعر صرف الجنيه: أي تغير في قيمة العملة المحلية أمام الدولار ينعكس فورًا على سعر المعدن النفيس.

3. الطلب المحلي: يزداد في فترات الأعياد والمناسبات، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من محافظة لأخرى، وتشكل فارقًا واضحًا في السعر النهائي للمستهلك.

الأسواق العالمية تدعم الاتجاه الصعودي

شهدت الأسواق العالمية للذهب خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة نتيجة مجموعة من العوامل، من أبرزها:

قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، المتعلقة بأسعار الفائدة التي تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعزز من الطلب على الذهب للتحوط من المخاطر.

توقعات الخبراء

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب مساره الصعودي خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، واحتفاظ المستثمرين بالذهب كأداة آمنة للتحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

