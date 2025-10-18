امتحانات شهر أكتوبر 2025.. المواعيد وآلية إعداد النماذج في المدارس

امتحانات شهر أكتوبر 2025.. استعدادات مكثفة لانطلاق أول اختبارات العام الدراسي 2025/2026

تشهد المدارس بمختلف المحافظات المصرية استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025، والتي تُعد أولى اختبارات العام الدراسي الجديد 2025/2026 لطلاب صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويرصد الموجز التفاصيل



وتزايدت عمليات البحث مؤخرًا من جانب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول مواعيد الامتحانات وآلية إعداد النماذج الاختبارية، في ظل اهتمام وزارة التربية والتعليم بترسيخ ثقافة التقييم المستمر داخل المنظومة التعليمية.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر ستنطلق رسميًا يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، على مستوى الإدارات التعليمية في جميع المحافظات.

ويُعقد الامتحان خلال حصة دراسية مدتها 50 دقيقة دون تعطيل اليوم الدراسي، على أن تلتزم المدارس بالجدول الزمني المرسل من الإدارات التعليمية، لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

آلية إعداد النماذج الامتحانية

كشفت الوزارة عن آلية جديدة لإعداد النماذج الخاصة بامتحانات شهر أكتوبر، تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان الشفافية والدقة في التقييم.

ووفقًا للتعليمات الرسمية:

يتولى موجه أول كل مادة مسؤولية إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة .

مسؤولية إعداد . تُسلم النماذج إلى الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس، بما يضمن العدالة بين الطلاب في مختلف المناطق.

يتم إعداد النماذج من خلال موجهين متخصصين لضمان جودة الأسئلة وملاءمتها لمستوى الطلاب.

هدف الامتحانات: تقييم مستمر وتنمية مهارات التفكير

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الغرض الأساسي من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ليس فقط قياس التحصيل الدراسي، بل أيضًا تعزيز مهارات الفهم والتحليل والتفكير النقدي لدى الطلاب.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات الشهرية إلى تطبيق نظام التقييم المستمر الذي يرصد أداء الطالب على مدار العام، بدلاً من الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية كمؤشر وحيد لتقييم المستوى.

التزام المدارس بالضوابط والإشراف المستمر

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الخاصة بإجراء الامتحانات، مؤكدة أن الإدارات التعليمية تتابع تنفيذ الإجراءات بكل دقة لضمان الانضباط داخل اللجان وتحقيق العدالة بين الطلاب.

كما أوضحت أن فرق المتابعة ستتواجد ميدانيًا في المدارس أثناء عقد الامتحانات، للتأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق المعايير التربوية المقررة.

رؤية جديدة لتطوير العملية التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات أكتوبر 2025 تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث نظم التقييم والاختبارات في جميع المراحل التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر التعليمية 2030.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة التعليم، وتشجيع الطلاب على الفهم بدلاً من الحفظ، وتهيئتهم لأساليب تقييم حديثة تعكس قدراتهم الحقيقية في التحليل والتطبيق.

