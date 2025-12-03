كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في مجلس النواب..انطلاق التصويت في الدوائر الملغاة

اعرف لجنتك الانتخابيه.. فتح اللجان في 20 دائرة ضمن انتخابات مجلس النواب 2025

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، عملية التصويت داخل الدوائر الـ19 التي أُلغيت نتائجها في المرحلة الأولى بسبب مخالفات انتخابية.

كما تشهد دائرة أطسا بالفيوم إعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين، ليصل عدد الدوائر التي يتم التصويت فيها إلى 20 دائرة في سبع محافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.

1775 لجنة تستقبل الناخبين حتى التاسعة مساءً

تجري المنافسة بين 455 مرشحًا على 43 مقعدًا، وسط استعدادات مكثفة وتواجد تنظيمي داخل اللجان لضمان عملية اقتراع سلسة.

اعرف لجنتك الانتخابية فورًا.. أسهل 4 طرق رسمية ومعتمدة

تصدّرت عمليات البحث اليوم على "جوجل" جملة "اعرف لجنتك الانتخابية" مع بدء التصويت، ولهذا وفّرت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 وسائل رسمية وسريعة للاستعلام:

1– تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات (الأسرع والأبسط)

تحميل التطبيق على أندرويد أو آيفون

إدخال الرقم القومي فقط

يظهر فورًا: رقم لجنتك – موقعها – رقم الكشف

يعد الطريقة الأكثر استخدامًا بين الناخبين هذا العام.

2– الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

الدخول إلى الموقع

كتابة الرقم القومي

عرض بيانات اللجنة التفصيلية وساعات عملها

3– رسالة نصية إلى رقم 5151

إرسال الرقم القومي في رسالة قصيرة

وصول الرد مباشرة ببيانات اللجنة الانتخابية

4– الاتصال بخدمة 140 دليل

خدمة صوتية تتيح معرفة عنوان اللجنة في ثوانٍ

مناسبة لكبار السن أو من لا يملكون إنترنت

تصويت المصريين بالخارج ينطلق بالتزامن

بدأت أيضًا عملية تصويت المصريين بالخارج داخل محافظات الدوائر الملغاة، ضمن الجدول الزمني المُعدل للانتخابات.

الجدول الزمني الجديد للدوائر الملغاة

الجولة الأولى

الصمت الانتخابي: الأحد الماضي

تصويت الخارج: 1 و2 ديسمبر

تصويت الداخل: 3 و4 ديسمبر

إعلان النتيجة: 11 ديسمبر

جولة الإعادة

الصمت الانتخابي: 23 ديسمبر

تصويت الخارج: 24 و25 ديسمبر

تصويت الداخل: 27 و28 ديسمبر

إعلان النتائج النهائية: 4 يناير 2026

المحافظات والدوائر التي تشهد إعادة التصويت

الجيزة: إمبابة

قنا: قنا – قوص – نجع حمادي – أبوتشت

سوهاج: سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشاة – دار السلام

البحيرة: دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود

الإسكندرية: الرمل أول

أسيوط: الفتح

الفيوم: الفيوم – إبشواي – أطسا (إعادة بين 4 مرشحين)

نصائح قبل دخول لجنتك الانتخابية

أحضر بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية

حدد رقم لجنتك قبل الخروج لتجنب الزحام

الأفضل الذهاب في ساعات الصباح

اتبع تعليمات منسق اللجنة

لا تلتقط الصور داخل اللجنة للحفاظ على سرية التصويت

