كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انطلاق التصويت وإتاحة خدمة الاستعلام عبر الموقع والتطبيق

شهدت مصر أمس الاثنين انطلاق فعاليات التصويت داخل البلاد ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفعيل خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال الموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني للهيئة، وذلك لتسهيل مشاركة الناخبين وضمان انسيابية عملية التصويت داخل اللجان، ويرصد الموجز التفاصيل.

خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين إمكانية معرفة بيانات اللجنة بسهولة من خلال:

وبمجرد دخول الناخب على رابط الخدمة، تظهر خانة لإدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا، وبعد إدخاله تظهر البيانات الكاملة، وتشمل:

اسم وموقع المدرسة التي سيصوت بها الناخب.

رقم اللجنة الفرعية.

رقم الناخب داخل كشوف التصويت.

وتسهم هذه الخدمة في تقليل الوقت والازدحام داخل اللجان، وتمكين المواطنين من الإعداد المبكر قبل التوجه لصناديق الاقتراع.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

شملت المرحلة الثانية 13 محافظة موزعة على 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على النظام الفردي، إلى جانب القوائم. وجاء توزيع المحافظات كالتالي:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

19 دائرة – 205 مرشحين القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

6 دوائر – 71 مرشحًا الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

10 دوائر – 288 مرشحًا الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

7 دوائر – 140 مرشحًا المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

6 دوائر – 125 مرشحًا كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

4 دوائر – 88 مرشحًا الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

9 دوائر – 253 مرشحًا دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

دائرتان – 39 مرشحًا بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

دائرتان – 20 مرشحًا الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

3 دوائر – 36 مرشحًا السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

دائرة واحدة – 18 مرشحًا جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

دائرتان – 15 مرشحًا شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القوائم في المرحلة الثانية

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 142 مقعدًا لنظام القوائم في قطاعي:

القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

شرق الدلتا

وتقدمت قائمة واحدة للتنافس في هاتين الدائرتين تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتضم قائمتين:

قائمة بـ 40 مرشحًا

قائمة بـ 102 مرشحًا

الدعاية الانتخابية وفترة الصمت

انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية في 6 نوفمبر واستمرت حتى الأسبوع الماضي، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للناخبين لتقييم الاختيارات دون تأثير الحملات الدعائية.

أهمية الاستعلام قبل التوجه للتصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية قيام الناخبين بالاستعلام المسبق عن:

موقع اللجنة الانتخابية

رقم اللجنة الفرعية

رقم الناخب في الكشوف

وذلك لضمان سهولة التصويت وتجنب الزحام، خاصة مع الإقبال الملحوظ الذي شهدته لجان المرحلة الثانية أمس الاثنين.

اقرأ أيضًا:

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025..وسائل معرفة لجنتك الانتخابية



لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025..رابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي ومواعيد التصويت

