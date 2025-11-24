استعلم عن لجنتك الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات التصويت داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية والرقم في كشوف الناخبين عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني، ويرصد الموجز التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يستطيع الناخبون التعرف على مقار لجانهم الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 من خلال:

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط المخصص للاستعلام.

عبر الرابط المخصص للاستعلام. التطبيق الإلكتروني للهيئة المتاح على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب إلى رابط الاستعلام أو التطبيق، تظهر خانة مخصصة لإدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا، وبعد إدخاله، تظهر جميع بيانات الناخب، وتشمل:

اسم المدرسة التي سيُدلي فيها بصوته.

رقم اللجنة الانتخابية.

رقم تسلسل الناخب في كشوف الانتخابات.

وتوفر هذه الخدمة سهولة الوصول إلى مكان اللجنة الانتخابية وتجهيز الناخب قبل التوجه للتصويت.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

تُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات داخل 13 محافظة بواقع 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على النظام الفردي، إضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

وجاءت المحافظات المشاركة كالتالي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية – 205 مرشحين القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القوائم في المرحلة الثانية

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 142 مقعدًا لنظام القوائم، وتقدمت قائمة وطنية واحدة للتنافس في دائرتين، وهما:

قائمة تضم 40 مرشحًا

قائمة تضم 102 مرشحًا

وتأتي هذه القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

الدعاية الانتخابية وفترة الصمت

انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية يوم الخميس 6 نوفمبر في المحافظات الـ13، واستمرت حتى الخميس الماضي، إيذانًا ببدء فترة الصمت الانتخابي التي تهدف لمنح الناخبين فرصة تقييم المرشحين قبل التصويت.

أهمية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية قيام الناخبين بالاستعلام مسبقًا عن:

مكان اللجنة الانتخابية

رقم اللجنة الفرعية

رقم الناخب في الكشوف

وذلك لتسهيل عملية التصويت وضمان المشاركة دون تأخير، خاصة مع الإقبال الملحوظ في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية.