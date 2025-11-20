عاجل.. حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب.. وما ينتظر المرحلة الثانية اليوم؟

تداولت خلال الساعات الأخيرة على موقع فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تأجيل انتخابات مجلس النواب لعام 2025 إلى العام المقبل أو حتى شهر أبريل المقبل، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين، خاصة مع اقتراب بدء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، ويرصد الموجز التفاصيل.

لكن مصدرًا مسؤولًا نفى هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الجدول الزمني المعلن لم يطرأ عليه أي تعديل، وأن الانتخابات تسير وفق المواعيد المحددة مسبقًا دون إرجاء أو تأجيل، باستثناء الدوائر التي أُلغيت نتيجة مخالفات جسيمة، والتي تم الإعلان رسميًا عن إعادة الاقتراع فيها.

هذا النفي جاء في ظل موجة واسعة من تداول المعلومات غير الدقيقة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التشديد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، خصوصًا في فترة حساسة تتعلق بمستقبل تشكيل البرلمان الجديد.

بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية اليوم

تبدأ اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، فترة الصمت الانتخابي الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وتشمل 13 محافظة هي:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين على نظامي الفردي والقائمة، تمهيدًا لبدء التصويت داخل وخارج البلاد.

مواعيد التصويت في الداخل والخارج

وفق الجدول الرسمي للمرحلة الثانية:

التصويت في الخارج: الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر .

الجمعة والسبت . التصويت في الداخل: الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.

أما انتخابات الإعادة لدوائر المرحلة الثانية:

في الخارج: الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر .

الاثنين والثلاثاء . في الداخل: الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر.

ويبلغ عدد مرشحي الفردي في المرحلتين 2597 مرشحًا:

1281 في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

ثقل المنافسة في القاهرة ووسط شمال الدلتا

تحظى المرحلة الثانية بأهمية خاصة نظرًا لوجود قطاعين كبيرين للقوائم، هما القاهرة ووسط وشمال الدلتا، إلى جانب نظام الفردي في المحافظات المعنية. وتعد هذه المحافظات الأكثر كثافة انتخابية، ما يمنح هذه المرحلة ثقلًا كبيرًا في تشكيل البرلمان المقبل.

غرامات وعقوبات رادعة للمخالفين

يُلزم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدّل بالقانون 140 لسنة 2020، جميع المرشحين بالالتزام بفترة الصمت الانتخابي. وتصل الغرامات إلى:

غرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه لمن يخالف الصمت الانتخابي.

لمن يخالف الصمت الانتخابي. غرامة تصل إلى 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت دون عذر.

لمن يتخلف عن التصويت دون عذر. حبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من يستخدم الترويع أو التخويف للتأثير على إرادة الناخبين.

لكل من يستخدم الترويع أو التخويف للتأثير على إرادة الناخبين. السجن 3 سنوات وغرامة حتى 30 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية.

لمن يتعمد إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية. الحبس سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لمن يستخدم القوة لمنع ناخب من التصويت أو التأثير عليه.

لمن يستخدم القوة لمنع ناخب من التصويت أو التأثير عليه. غرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة بغرض التأثير على النتائج.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة آليات رقابية دقيقة لضمان تنفيذ فترة الصمت وضبط أي خروقات.

الأعداد واللجان والإشراف القضائي

يبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 10893 لجنة، منها 5606 للمرحلة الأولى و5287 للمرحلة الثانية، ويشرف عليها نحو 9600 قاضٍ من النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يعكس حجم الجهود المخصصة لضمان عملية انتخابية نزيهة ومنظمة.

إلغاء الانتخابات في 19 دائرة وإعادة الاقتراع

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في 19 دائرة بـ7 محافظات بعد رصد مخالفات مؤثرة، شملت:

الدعاية أمام اللجان،

عدم تسليم صور محاضر الفرز،

فروق غير مبررة بين اللجان الفرعية والعامة.

وقررت الهيئة إعادة التصويت وفق المواعيد التالية:

الجولة الأولى – الدوائر الملغاة: الخارج: 1 و2 ديسمبر الداخل: 3 و4 ديسمبر

الإعادة: الخارج: 24 و25 ديسمبر الداخل: 27 و28 ديسمبر

النتيجة النهائية تعلن 4 يناير.

