انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025..وسائل معرفة لجنتك الانتخابية

مع بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح 105 مقار انتخابية بالخارج لاستقبال الناخبين، في خطوة تنظيمية متزامنة مع تزايد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة لجانهم وأماكن التصويت، وشدد على أن الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير عملية التصويت عبر السفارات والقنصليات، لضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب وفق أعلى المعايير الدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أول لجنة تصوّت في انتخابات مجلس النواب كانت في نيوزيلندا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، وكانت نيوزيلندا أول دولة تشهد فتح باب التصويت بفارق توقيت بلغ 11 ساعة عن القاهرة. وتستقبل 139 لجنة فرعية في 117 دولة المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمشاركة المصريين حول العالم في انتخابات مجلس النواب وحرص الدولة على إشراكهم في العملية الديمقراطية.

بحث مكثف عن طريقة معرفة اللجنة في انتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب التصويت في الداخل، تتزايد عمليات البحث عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية ورقم الكشف ومكان التصويت. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير خدمة إلكترونية مجانية تساعد كل مواطن على معرفة لجنته خلال ثوانٍ باستخدام الرقم القومي.

وتوضح الهيئة أن هذه الخدمة تسهم في تنظيم انتخابات مجلس النواب 2025 وتسهيل مشاركة الناخبين دون زحام أو ارتباك.

انتهاء الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي انتهاء فترة الدعاية للمرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إيذانًا ببدء فترة الصمت الانتخابي التي يُحظر خلالها أي دعاية. وتستعد السفارات بالخارج لاستقبال الناخبين بالخارج، يليها تصويت الداخل يومي الاثنين والثلاثاء داخل 5606 لجان فرعية، تتبع 70 لجنة عامة في إطار تنظيم دقيق لسير انتخابات مجلس النواب.

لجان الرصد: لا مخالفات خلال دعاية انتخابات مجلس النواب

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تقارير رسمية تؤكد عدم تسجيل أي مخالفات في الدعاية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب سواء عبر الشوارع أو الإعلام أو الإنترنت. ويأتي ذلك لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان انتخابات نزيهة.

محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تقام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، بينها:

الجيزة – بني سويف – المنيا – الفيوم – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد – الإسكندرية – مطروح – البحيرة.

ويتجه آلاف المواطنين إلى خدمة "اعرف لجنتك" لتحديد مكانهم قبل التوجه إلى مقار الاقتراع، وذلك لضمان سير عملية انتخابات مجلس النواب بصورة منظمة.

كيف تعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025؟

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق لمعرفة اللجنة بسهولة خلال انتخابات مجلس النواب 2025:

1️⃣ الموقع الرسمي

الدخول على موقع الهيئة

كتابة الرقم القومي (14 رقمًا)

ظهور اسم اللجنة ورقم الكشف والعنوان

2️⃣ الخط الساخن

خدمة صوتية متاحة لمن لا يستخدم الإنترنت

3️⃣ الرسائل النصية

في بعض المواسم يُرسل المواطن الرقم القومي عبر SMS لتصله بيانات اللجنة خلال ثوانٍ

أهمية معرفة لجنتك قبل التصويت

تشدد الهيئة على أهمية معرفة اللجنة قبل التصويت في انتخابات مجلس النواب لتفادي التكدس وتسهيل إجراءات الدخول واختصار الوقت، خاصة مع ارتفاع أعداد الناخبين هذا العام. ويحق لكل مواطن أتم 18 عامًا ويحمل بطاقة رقم قومي سارية أن يشارك بشرط وجود اسمه بقاعدة بيانات الناخبين.

ماذا تفعل إذا لم تظهر بيانات لجنتك؟

إذا أدخل المواطن الرقم القومي ولم تظهر النتيجة خلال استعلامات انتخابات مجلس النواب:

التأكد من صحة الرقم القومي

احتمال عدم وجود الاسم بقاعدة الناخبين

مراجعة أقرب سجل مدني أو التواصل مع الهيئة لتحديث البيانات قبل يوم التصويت

الرابط الرسمي لمعرفة لجنتك

رابط «اعرف لجنتك» في انتخابات مجلس النواب 2025:

www.elections.eg

خدمة مجانية لا تستغرق دقيقة واحدة لتسهيل المشاركة في أكبر عملية تصويت.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025

تصويت الخارج: 7 و8 نوفمبر

تصويت الداخل: 10 و11 نوفمبر

إعلان النتيجة الأولية: 18 نوفمبر

جولة الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر

جولة الإعادة بالداخل: 3 و4 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية: 11 ديسمبر

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تدعو الهيئة الوطنية جميع المواطنين إلى استخدام خدمة «اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025» والاستعداد لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، لتحقيق مشاركة أسهل وتنظيم أفضل وتصويت بلا ازدحام.

