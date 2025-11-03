لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام بالرقم القومي ومواعيد التصويت

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، ارتفعت عمليات البحث عن رابط وخطوات استعلام اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، ضمن استعدادات المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية مجانية تسهّل على الناخبين معرفة لجانهم ورقم الكشف ومكان التصويت قبل الذهاب إلى الصناديق، ويرصد الموجز التفاصيل.

ما هي خدمة «اعرف لجنتك» في انتخابات مجلس النواب؟

خدمة اعرف لجنتك الانتخابية هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين في جميع المحافظات، بهدف تمكين كل ناخب من معرفة بياناته الانتخابية بسهولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسهيل عملية التصويت، وتجنب التكدس أمام اللجان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد الناخبين. وتعد الخدمة ضرورية لكل من قام بتغيير محل إقامته أو استخرج بطاقة رقم قومي جديدة.

طرق استعلام لجنة الانتخابات بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية أكثر من وسيلة رسمية لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية، وتشمل:

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:

يمكن الدخول عبر الرابط الرسمي وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ليظهر اسم اللجنة، ورقم الكشف، ومكان التصويت بالتفصيل. وتعتبر الطريقة الأسرع والأكثر استخدامًا.

الخط الساخن:

خصصت الهيئة رقمًا للاستعلام عبر الخدمة الصوتية، وهي وسيلة مناسبة لمن لا يملك اتصالًا بالإنترنت.

الرسائل النصية (SMS):

في بعض المواسم الانتخابية، تُفعّل خدمة الرسائل القصيرة، حيث يرسل المواطن رقمه القومي في رسالة للحصول على تفاصيل اللجنة فورًا.

أهمية معرفة لجنتك الانتخابية قبل التصويت

يساعد إجراء استعلام اللجنة الانتخابية في تنظيم عملية التصويت، وتقليل الازدحام أمام المدارس ومراكز الاقتراع. كما أن الخدمة تضمن توزيع الناخبين بدقة على اللجان المختلفة، خاصة مع احتمالية تغيير بعض المقرات بين دورة وأخرى.

ومن الناحية القانونية، يحق لكل مواطن مصري أتمّ 18 عامًا ويحمل بطاقة رقم قومي سارية، أن يمارس حقه الدستوري في التصويت، شرط أن يكون اسمه مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين.

ماذا تفعل إذا لم تظهر بياناتك؟

في حال عدم ظهور النتيجة أثناء تنفيذ خدمة اعرف لجنتك، قد يكون السبب في أحد الأمور التالية:

خطأ في إدخال الرقم القومي.

عدم إدراج الاسم بقاعدة بيانات الناخبين.

وجود مشكلة في البيانات المدنية أو البطاقة.

وفي هذه الحالات، يُنصح بالتوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لمراجعة البيانات، أو التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة لتحديث المعلومات.

الرابط الرسمي لـ«اعرف لجنتك»

يمكن للمواطنين الدخول إلى الرابط الرسمي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإدخال الرقم القومي للاستعلام عن بيانات اللجنة الانتخابية بدقة، في خطوة تستغرق أقل من دقيقة.

رابط الاستعلام الرسمي: https://www.elections.eg

مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تزداد أهمية استعداد الناخبين لمعرفة لجانهم الانتخابية مسبقًا، لتسهيل عملية المشاركة وضمان سير الانتخابات بسلاسة، وتدعو الهيئة جميع المواطنين إلى متابعة موقعها الرسمي لتحديث البيانات، وتجهيز الرقم القومي لتفعيل خدمة «اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب» بسهولة ويسر.

