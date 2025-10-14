إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 غدًا الأربعاء

تختتم غدًا الأربعاء لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 أعمالها، بعد انتهاء فترة التقديم التي استمرت ثمانية أيام متواصلة بدءًا من الأربعاء الماضي وحتى غدٍ، في جميع المقرات المحددة بمحاكم الجمهورية، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد تلقي الطلبات في اليوم الأخير

تبدأ اللجان في استقبال المتقدمين في اليوم الأخير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وهي فترة أقصر من الأيام السابقة التي كانت تمتد حتى الخامسة مساءً.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مكاتب تلقي الطلبات عملت منذ اليوم الأول وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تعطيل، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لقبول أوراق المرشحين.

2191 مترشحًا على المقاعد الفردية

المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن اليوم السادس من التقديم شهد استقبال 146 طلب ترشح جديد على مستوى الجمهورية، ما رفع إجمالي عدد المتقدمين على النظام الفردي إلى 2191 مرشحًا منذ فتح الباب.

وأشار بدوي إلى أن اليوم السادس لم يشهد أي طلبات ترشح على نظام القوائم، رغم فتح الباب للنظامين معًا منذ بدء فترة التقديم.

متابعة ميدانية وغرفة عمليات مركزية

غرفة العمليات المركزية بالهيئة تابعت سير العمل ميدانيًا في جميع المحافظات، وأكدت عدم رصد أي معوقات أو شكاوى تعوق عملية تلقي الطلبات خلال الأيام الماضية.

كما جرى اعتماد منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل أوراق المترشحين ورفع المستندات رسميًا عبر برنامج أعدته الهيئة بهدف حفظ الوثائق رقميًا وضمان سرعة مراجعتها.

أهمية غلق الترشح وبدء مرحلة جديدة

إغلاق باب الترشح غدًا يمثل نهاية المرحلة الأولى من الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة فحص الطلبات وإعلان القوائم المبدئية للمرشحين.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق الجدول الزمني المعتمد.

استعدادات انتخابية متواصلة

تأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل نظامي الفردي والقوائم، وسط متابعة قضائية وتنظيم إداري موسع لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وتشهد مختلف المحافظات تنسيقًا بين المحاكم الابتدائية واللجان القضائية المخصصة لاستقبال الطلبات، مع الالتزام بضوابط الترشح والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.

رقمنة المستندات وتحديث الإجراءات

أكدت الهيئة أن استخدام النظام الإلكتروني الجديد أسهم في تقليل الوقت وتحسين آلية حفظ أوراق الترشح، بما يضمن سهولة مراجعة الملفات عند النظر في الطعون أو إعداد الكشوف النهائية.

وتعمل فرق الدعم الفني على متابعة أي ملاحظات تقنية لضمان استمرار العمل بكفاءة حتى غلق الباب رسميًا.

ترقب للإعلان عن القوائم المبدئية

مع انتهاء المهلة المقررة للتقدم، تنتقل الهيئة للمرحلة التالية التي تتضمن فحص المستندات والتأكد من توافر الشروط القانونية في كل مرشح قبل الإعلان الرسمي للقوائم الأولية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام التالية بدء تلقي الاعتراضات والطعون وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

