شبورة صباحية وأجواء لطيفة نهارًا .. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 ، سيشهد أجواء خريفية مستقرة نسبيًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، ولطيف إلى مائل للحرارة خلال النهار على معظم المحافظات، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تحذير من الشبورة المائية

وناشدت الأرصاد قائدي المركبات توخي الحذر بسبب تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص خفيفة للأمطار

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب البحر الأحمر، مع ظهور سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف.

حركة الرياح والملاحة

وأشارت التنبؤات إلى نشاط الرياح أحيانًا على خليج السويس وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، وسرعة رياح تتراوح بين 30 و50 كم/س.

أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري

تشهد القاهرة أجواءً خريفية معتدلة، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، بينما تكون درجات الحرارة في الإسكندرية عند 27 للعظمى و20 للصغرى، مع طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية مثل مرسى مطروح التي تسجل 26 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

محافظات الصعيد

تميل الأجواء في محافظات الجنوب للحرارة نسبيًا نهارًا، مع أجواء لطيفة ليلًا، حيث تسجل سوهاج 32 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما ترتفع الحرارة قليلًا في قنا لتصل إلى 35 للعظمى و20 للصغرى ،. وفي أسوان، تستمر الأجواء الحارة نسبيًا نهارًا، مسجلة 38 درجة للعظمى و21 للصغرى.

تحذير ونصائح من الأرصاد

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس خريفية خفيفة خلال فترات المساء، خصوصًا كبار السن والأطفال، مع متابعة التحديثات اليومية للحالة الجوية عبر النشرات الرسمية.

