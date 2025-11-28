تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي في مواجهة قوية بالجولة الثانية من دور المجموعات

يحل النادي الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز الثاني لمواصلة تصدر المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل المبكر، ويرصد الموجز التفاصيل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

يستقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالتشكيل التالي في مواجهة اليوم المرتقبة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

مصطفى شوبير خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – أحمد سيد زيزو

أليو ديانج – مروان عطية – أحمد سيد زيزو خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي

ويعوّل الجهاز الفني على السرعات في الخط الأمامي، إلى جانب صلابة الوسط، للحد من خطورة الفريق المغربي صاحب الأرض والجمهور.

الأهلي يختتم استعداداته على ملعب مولاي الحسن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب مولاي الحسن بالرباط، وهو الملعب الذي يستضيف مواجهة الفريقين.

وشهد المران فقرات بدنية وجملًا تكتيكية، بالإضافة إلى تقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين استعدادًا للمباراة.

كما خاض الأهلي مرانه الأول في المغرب على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، حيث ركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة والتعامل مع أسلوب لعب المنافس.

اجتماع فني لتحديد ترتيبات المباراة

عُقد الاجتماع الفني للمباراة ظهر الخميس بنادي الضباط في الرباط، بحضور ممثلي الفريقين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومثّل الأهلي في الاجتماع كل من:

سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ماهر عبدالعزيز المدير الإداري، العميد علاء صلاح المنسق الأمني، الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد أسامة إداري الفريق.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي:

القميص الأحمر

الشورت الأبيض

الجورب الأحمر

بينما يخوض فريق الجيش الملكي المباراة بالزي الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، ويرتدي حارس الأهلي طقمًا باللون الأخضر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على ملعب مولاي الحسن.

وتُنقل المواجهة عبر القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر والمغرب.

