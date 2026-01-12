عاجل.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا والرابط الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 لطلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري 2025/2026، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 11 يناير 2026، في إطار استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم امتحانات نهاية العام.

ويقدم موقع الموجز خدمة إرشادية شاملة للطلاب وأولياء الأمور، تتضمن خطوات عمل استمارة الثانوية العامة 2026، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى أهم التعليمات الواجب الالتزام بها لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح ودون أخطاء.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 متاح الآن

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني، يتيح لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا، ضمن خطة التحول الرقمي وتخفيف التكدس داخل المدارس، من هنا

ويشترط للتسجيل امتلاك الطالب بريدًا إلكترونيًا موحدًا تابعًا لمنصة Office 365، وهو البريد المعتمد من الوزارة في جميع الخدمات التعليمية الإلكترونية.

خطوات عمل استمارة الثانوية العامة 2026 بالتفصيل

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات واضحة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026، وجاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختيار أيقونة «الخدمات الإلكترونية» من الصفحة الرئيسية. الضغط على «منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة». تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد (Office 365). إدخال الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني. استكمال البيانات الشخصية بدقة طبقًا لسجلات المدرسة. رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة. مراجعة جميع البيانات والأوراق المرفوعة قبل الحفظ. الضغط على «حفظ البيانات» بعد التأكد من صحتها. طباعة استمارة الثانوية العامة 2026 بعد الانتهاء من التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم المستندات اللازمة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي يجب تقديمها كاملة، وتشمل:

أصل شهادة ميلاد الطالب للاطلاع.

للاطلاع. صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

للطالب. عدد 3 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، مع كتابة اسم الطالب عليها.

مقاس 4×6، مع كتابة اسم الطالب عليها. توقيع الطالب وولي الأمر على الإقرار المرفق باستمارة التسجيل الإلكترونية.

على الإقرار المرفق باستمارة التسجيل الإلكترونية. كشوف 150 د امتحانات مطبوعة من الموقع الرسمي للوزارة، بعد مراجعتها واعتمادها من المدرسة.

وشددت الوزارة على ضرورة مطابقة البيانات المدخلة إلكترونيًا مع الأوراق الرسمية، لتفادي رفض الاستمارة أو تأخير اعتمادها.

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات التسجيل، ومراجعة البيانات أكثر من مرة قبل الحفظ والطباعة، موضحة أن أي خطأ في البيانات قد يعرض الطالب لمشكلات أثناء إجراءات دخول امتحانات الثانوية العامة 2026.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 سيتم الإعلان عنه خلال الشهر المقبل، عقب اعتماده رسميًا من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر للامتحانات.

وأكد المصدر أن الوزارة تراعي عند إعداد الجدول توفير فترات مناسبة للمراجعة بين المواد، بما يحقق مصلحة الطلاب ويخفف من حدة الضغوط خلال فترة الامتحانات.