استمارة الثانوية العامة 2026 تبدأ اليوم.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد 11 يناير فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعدادًا للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2025/2026، وذلك عبر منصة الشهادات العامة الإلكترونية حتى 5 فبراير المقبل، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ورابط منصة الشهادات العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 متاح إلكترونيًا بداية من اليوم الأحد 11 يناير، ويستمر حتى 5 فبراير، حيث يمكن للطلاب الدخول على منصة الشهادات العامة وتسجيل البيانات المطلوبة باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

يتعين على الطلاب تجهيز المستندات التالية قبل تسليم استمارة الثانوية العامة 2026 إلى المدرسة لاعتمادها رسميًا:

حافظة بلاستيكية لحفظ أوراق استمارة الثانوية العامة 2026

شهادة ميلاد حديثة وصورتان منها

6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر

طباعة استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بالألوان + صورة إضافية

عدد 2 طابع من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (إن وجدت)

صورتان من بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف

إيصالات سداد المصروفات الدراسية ورسم دخول الامتحان وتأمين التابلت (الأصل + صورتين لكل إيصال)

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا

لإتمام تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بنجاح، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب إدخال البيانات الشخصية والتعليمية المطلوبة بدقة كاملة تحديد المواد الدراسية واللغة الأجنبية الثانية والمواد غير المضافة للمجموع مراجعة جميع البيانات جيدًا قبل الضغط على زر الحفظ طباعة استمارة الثانوية العامة 2026 وتسليمها إلى المدرسة لاعتمادها رسميًا

تنبيه مهم لطلاب الثانوية العامة 2026

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراجعة البيانات المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2026 بدقة قبل الطباعة، حتى لا يتعرض الطالب لأي مشكلات أثناء دخول الامتحانات، مؤكدة أن المدرسة لن تعتمد الاستمارة إلا بعد اكتمال جميع الأوراق المطلوبة.