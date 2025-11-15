ضوابط امتحان الشهر لصفوف النقل.. وتعليمات جديدة للمحافظات المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات

آليات عقد امتحانات الشهر في المدارس

حددت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ضوابط واضحة لتنظيم امتحانات الشهر الخاصة بصفوف النقل خلال شهر نوفمبر، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العام الدراسي وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المدارس، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأوضحت المديريات أن امتحان الشهر يُعقد داخل الفترة الثانية من اليوم الدراسي، على أن تكون مدة الامتحان نصف فترة أو فترة كاملة وفقًا للوزن النسبي لكل مادة ودرجة تقييمها داخل الخطة التعليمية.

تقييم الأنشطة وتنفيذ نماذج امتحانية متعددة

أكدت التعليمات الرسمية أن تقييم الأنشطة المدرسية يتم من خلال معلم المادة المختص، تحت إشراف موجه النشاط في الإدارة التعليمية، بهدف ضمان عدالة التقييم وتطبيق المعايير الموحدة.

كما شددت المديريات على أن موجه أول المادة في كل إدارة تعليمية يتولى إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة، تُسلّم إلى الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنع تداول الامتحانات قبل موعدها، إضافة إلى ضمان وجود نماذج متنوعة داخل كل فصل لرفع مستوى الجدية والانضباط.

خطاب الوزارة للمحافظات المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجّهًا إلى مديريات التعليم في عدد من المحافظات التي تشهد الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وهي:

القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

جاء الخطاب في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات مجلس النواب خلال يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وتزامن هذه المواعيد مع فترة عقد اختبارات تقييم شهر نوفمبر داخل المدارس بتلك المحافظات.

تحديد موعد امتحان الشهر بالمحافظات المتأثرة بالانتخابات

أكدت الوزارة أنه حرصًا على عدم تعارض العملية الانتخابية مع انتظام الدراسة، فقد تقرّر السماح لكل محافظة من المحافظات التي تجرى بها الانتخابات بإعداد جداول الامتحانات الخاصة بها وفق ظروفها الداخلية.

وشددت الوزارة على عدم عقد أي امتحان قبل يوم 19 نوفمبر الجاري، لضمان توفير الوقت الكافي للمديريات لتنظيم اللجان المدرسية والاستعداد للتجهيزات المرتبطة بالانتخابات.

استمرار الاستعدادات وهدف القرار

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات دون تعطّل أو ارتباك، إضافة إلى ضمان عدم تأثير الاستحقاقات الانتخابية على سير الدراسة.

كما تهدف هذه القرارات إلى دعم دور المدارس التي قد تُستخدم كلجان انتخابية، ما يستدعي تنسيقًا عاليًا بين الجهات المعنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية والتربوية في الوقت نفسه.