إعلان نتيجة امتحان 1000 وظيفة «عامل مسجد».. والاستعلام برقم قومي وكود التسجيل

تنظيم وإدارة يعلن نتائج الاختبارات الإلكترونية لصالح وزارة الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أُجري للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل وتعزيز الخدمات الدينية، ويرصد الموجز التفاصيل.

الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن النتائج متاحة الآن على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: jobs.caoa.gov.eg،

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم من خلال الرقم القومي وكود التسجيل الذي حصلوا عليه أثناء التقديم.

خطوات ما بعد إعلان النتيجة

دعا الجهاز جميع الناجحين في الامتحان الإلكتروني إلى الدخول على الموقع ذاته لمعرفة مواعيد وأماكن الاختبار الشفوي، والذي سيُعقد خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لـ استكمال إجراءات التعيين في الوظائف المطروحة.

شفافية وتكافؤ فرص

وأشار «التنظيم والإدارة» إلى أن الامتحانات الإلكترونية لمسابقة الأوقاف قد أُجريت في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2025، مؤكدًا أن عملية الاختيار تمت وفقًا لأعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

خلفية عن المسابقة

تأتي هذه المسابقة في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف لتلبية احتياجات المساجد من العمالة المؤهلة، وضمان تقديم خدمات دينية متكاملة تواكب خطة الدولة في تحسين الخدمات العامة وتطوير منظومة العمل داخل دور العبادة.

رابط الاستعلام: jobs.caoa.gov.eg، وسيتم إعلان مواعيد الامتحانات الشفوية قريبًا عبر الموقع الرسمي.

