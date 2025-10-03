التعليم توضح تفاصيل امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية 2026

امتحان الباقين للإعادة وفق المنهج الجديد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا مهمًا لطلاب الصف الثالث الثانوي الباقين للإعادة بشأن امتحان نهاية العام الدراسي 2025/2026 في مادة اللغة الإنجليزية، ويكشف الموجز التفاصيل.



وأكدت الوزارة أن الامتحان سيعقد بناءً على المنهج المطور للغة الإنجليزية الذي تم تطبيقه هذا العام، ليكون الطلاب الملتحقون بالإعادة مطالبين بدراسة نفس المقررات المحدثة.

تطبيق منهج Step Up المطور

وأوضحت وزارة التعليم أن التطوير الذي جرى على مناهج اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية جاء شاملًا، ويعتمد على منهج حديث تحت اسم Step Up.

ويعتمد هذا المنهج على وحدات دراسية مبنية على المواقف الحياتية التي تساعد الطالب على ممارسة اللغة بشكل عملي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

محتوى دراسي أكثر ارتباطًا بحياة الطلاب

يتضمن المنهج الجديد موضوعات قريبة من اهتمامات الشباب مثل:

قضايا البيئة.

التكنولوجيا الحديثة.

ريادة الأعمال والابتكار.

وذلك بهدف جعل الدراسة أكثر جاذبية وتوافقًا مع الواقع الذي يعيشه الطلاب، مع دمج مقاطع صوتية ومرئية لدعم مهارات الاستماع والتحدث.

أهداف التطوير في التعليم الثانوي

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذا التغيير إلى:

تعزيز مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لدى الطلاب. ربط التعلم بالواقع اليومي وتطبيق اللغة في مواقف عملية. تطوير طرق التقييم لتقوم على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ. رفع مستوى خريجي الثانوية العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.

نقلة نوعية في طرق التقييم

وشددت الوزارة على أن الامتحانات المقبلة، خاصة لطلاب الباقين للإعادة، ستعكس هذا التوجه الجديد. حيث لن تقتصر الأسئلة على قياس الحفظ، بل ستتضمن مهامًا تقيس مدى قدرة الطالب على فهم النصوص والتعبير بلغة صحيحة، إضافة إلى تحليل المواقف الحياتية.

تطوير التعليم لخدمة المستقبل

ويأتي هذا التوضيح في إطار خطة الوزارة الأشمل لتطوير التعليم الثانوي، وتحويله من مجرد مرحلة انتقالية للجامعة إلى تجربة تعليمية متكاملة تعزز التفكير النقدي والابتكار، كما تسعى الوزارة لتخريج طلاب يمتلكون مهارات لغوية وعلمية تتماشى مع التغيرات العالمية، بما يساعدهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

