تنقيب عن آثار أسفل مدرسة في المنيا؟.. التعليم تكشف الحقيقة كاملة

التنقيب علي الآثار في المنيا.. انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه وجود عمليات تنقيب عن آثار أسفل إحدى المدارس بمحافظة المنيا، ما أثار جدلًا واسعًا بين الأهالي، ودفع وزارة التربية والتعليم إلى الخروج ببيان رسمي لتوضيح حقيقة ما حدث، ويرصد الموجز التفاصيل.

حقيقة فيديو «التنقيب» أسفل مدرسة في المنيا

علق صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، على الفيديو المتداول، مؤكدًا أن ما ورد فيه غير صحيح، ولا علاقة له بالتنقيب عن الآثار، وأوضح أن الواقعة تعود إلى نزاع قضائي قائم مع ورثة مبنى مدرسة النيل الابتدائية، المجاورة لمدرسة الفولي بمدينة المنيا، والتي تم تأجيرها لصالح المديرية منذ عام 1943.

وأشار عبد الحميد إلى أن قرار الاستيلاء السابق على المبنى ما زال ساريًا، لحين الانتهاء من إجراءات تقدير التعويض ونزع الملكية بشكل قانوني، تمهيدًا لإعادة بناء المدرسة وتشغيلها من جديد.

حقيقة ما ظهر في الفيديو

أكد وكيل الوزارة أن الفيديو تضمَّن معلومات مغلوطة، حيث جرى تصوير أعمال هدم بمبنى مدرسة الفولي المجاورة، وتم الادعاء بأنها أعمال حفر وتنقيب داخل مدرسة النيل، وهو أمر غير صحيح.

كما أوضح أن المدرسة خارج الخدمة التعليمية منذ سنوات طويلة، وتقتصر الأنشطة بها على بعض الإجراءات الإدارية المحدودة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت بالفعل أي محاولات غير قانونية للتنقيب في المنطقة عام 2019.

خطة الوزارة لتطوير المدرسة

أوضح عبد الحميد أن الخطوة المقبلة لإعادة تشغيل المدرسة تتضمن نزع ملكية المبنى رسميًا لصالح مديرية التربية والتعليم، وذلك حتى يمكن البدء في مشروع التجديد وإعادة البناء، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على استغلال كل المنشآت التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب.

الفيديو المتداول غير دقيق ويتضمن معلومات مضللة.

ويتضمن معلومات مضللة. لا توجد أي أعمال تنقيب عن آثار في المدرسة.

المدرسة محل الواقعة خارج الخدمة التعليمية منذ سنوات .

. النزاع القائم يتعلق بـ ملكية المبنى وتعويض الورثة .

. الوزارة تخطط لإعادة بناء المدرسة وتشغيلها مجددًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

