تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري.. الحقيقة الكاملة وما كشفه وكيل المعاهد الأزهرية

في ظل سعي مؤسسة الأزهر الشريف لتطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث النظم العالمية، تصاعدت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول إمكانية تطبيق نظام "البكالوريا" في المعاهد الأزهرية، وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، عن موقف الأزهر من هذا الملف، مؤكدًا أن القرار ما زال قيد الدراسة العميقة تمهيدًا للإعلان عن موقف نهائي قريبًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

دراسة جادة لتطبيق نظام البكالوريا بالأزهر

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري ليست مجرد فكرة عابرة، بل محل دراسة شاملة داخل قطاعات الأزهر المختلفة. وأوضح أن تلك الدراسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المواد الشرعية والعربية التي تميز التعليم الأزهري، بالإضافة إلى رسالته التاريخية في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج البيت على قناة "الناس"، أن الأزهر يسعى بشكل مستمر إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم، مشددًا على أن أي نظام جديد سيتم اعتماده لن يكون إلا إذا كان يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم ويرتقي بقدرات الطلاب.

تطوير المناهج لتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة

وأشار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن جميع عمليات التطوير التي تجري داخل الأزهر، سواء على مستوى المناهج أو أساليب التدريس، تهدف إلى تحقيق الإيجابية ورفع مستوى الطلاب، بما يتماشى مع الدور التاريخي للأزهر في الجمع بين العلوم الشرعية والحديثة.

وأكد أن الأزهر يعمل على تحديث منظومته التعليمية دون المساس بهويته ورسالة الوسطية التي يتبناها منذ قرون.

مبادرة "معًا نتعلم" لدعم الطلاب والحد من الدروس الخصوصية

وفي إطار جهود الأزهر لدعم العملية التعليمية، أعلن الشرقاوي عن إطلاق مبادرة مجانية جديدة تحت اسم "معًا نتعلم"، بموافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن المبادرة، التي انطلقت فعليًا في فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الشرعية والعربية والثقافية مجانًا لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العلمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أولياء الأمور.

ولاقت المبادرة، بحسب الشرقاوي، إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث ساهمت في الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يعزز من تكافؤ الفرص التعليمية وجودة التحصيل الدراسي.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2025/2026

وفي سياق متصل، كشف وكيل المعاهد الأزهرية عن جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، فيما يجري استكمال توزيع الكميات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

من الواضح أن الأزهر الشريف يسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومته التعليمية بما يتناسب مع تطلعات العصر دون الإخلال بخصوصيته الدينية والعلمية، ومع الدراسة الجادة لتطبيق نظام البكالوريا، ومبادرة "معًا نتعلم" التي تخفف العبء عن الأسر وتدعم الطلاب، يبدو أن التعليم الأزهري مقبل على مرحلة جديدة من التحديث الشامل، تجمع بين الأصالة والحداثة وتؤسس لجيل أزهري قادر على المنافسة عالميًا.