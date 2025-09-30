خطوات استعراض التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني 2025

في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الوزارة عن إتاحة التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية عبر بوابة التعليم الإلكتروني، تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى التقييمات ومتابعة المستوى الدراسي بشكل مستمر، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهداف خطة التطوير التعليمي، ويرصد الموجز التفاصيل.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية أصبحت متاحة عبر رابط مخصص على بوابة التعليم الإلكتروني، وتشمل جميع المراحل التعليمية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، ويستطيع الطالب أو ولي الأمر تحميل نسخة بصيغة PDF أو استعراضها مباشرة على المنصة، إلى جانب النسخ الورقية المرفقة مع الكتب الدراسية.

خطوات استعراض التقييمات على بوابة التعليم الإلكتروني

للحصول على التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني 2025، أوضحت الوزارة أن على الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط: https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage. الانتقال إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني. تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي). اختيار الصف الدراسي المطلوب. تحديد نوع المحتوى (التقييمات الأسبوعية – الأداءات الصفية – الواجبات المنزلية). اختيار الفصل الدراسي الثاني. تحديد المادة الدراسية المطلوبة. الضغط على أيقونة البحث لعرض الملفات. تحميل نسخة PDF أو استعراض التقييم مباشرة عبر المنصة.

أهمية التقييمات الأسبوعية

تشدد وزارة التعليم على أن التقييمات الأسبوعية ليست مجرد واجبات إضافية، بل هي وسيلة عملية لقياس مستوى الطالب بشكل دوري، حيث تساعد على:

رصد نقاط الضعف لدى الطلاب ومعالجتها مبكرًا.

منح أولياء الأمور فرصة لمتابعة مستوى أبنائهم بشكل مستمر.

تدريب الطلاب على أنماط الامتحانات لتقليل التوتر قبل الاختبارات النهائية.

استمرار التقييمات في الترم الثاني

أوضحت الوزارة أن آلية تطبيق التقييمات في الفصل الدراسي الثاني تسير وفق الضوابط نفسها التي جرى تطبيقها في الترم الأول، دون أي تغييرات، وتدخل هذه التقييمات ضمن أعمال السنة التي تُحتسب في التقييم النهائي للطالب بجانب الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية العام.

الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

تتماشى التقييمات الأسبوعية مع الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم، حيث:

بدأت الدراسة في 8 فبراير 2025.

تعقد الاختبارات الشهرية في مارس وأبريل.

تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل يوم 24 مايو.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في 31 مايو.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

روابط مباشرة للتقييمات

حرصت الوزارة على توفير روابط مباشرة لتحميل التقييمات بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى التقييمات الخاصة بكل مادة، ومتابعة التحصيل الدراسي بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي

تؤكد هذه الخطوة نجاح وزارة التربية والتعليم في توظيف التكنولوجيا لخدمة الطلاب، وربط العملية التعليمية بالتحول الرقمي، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتعليم 2025، التي تركز على تطوير المناهج، ودعم أدوات التقييم الحديثة، وتحقيق مبدأ التعليم المستدام.

