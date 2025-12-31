تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026..التعليم تُحدد المواعيد وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026، ضمن خطتها لتطوير منظومة التقييم وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في الامتحانات، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية شرط أساسي لدخول الامتحان، ويرصد الموجز التفاصيل.

نظام البوكليت في الدبلومات الفنية 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجّه إلى مديري مديريات التعليم بجميع المحافظات، أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026 ستُعقد بنظام البوكليت، ما يستلزم سرعة الانتهاء من تسجيل الطلاب لاستمارات التقدم للامتحان.

ويجمع نظام البوكليت بين ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في كتيب واحد، بما يسهم في الحد من الغش وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تحذير من انخفاض نسب تسجيل الاستمارات

أوضحت الوزارة أن باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية فُتح منذ الخميس 18 ديسمبر 2025، إلا أنه لوحظ انخفاض نسب التسجيل في عدد من المديريات التعليمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاستعدادات الفنية وبدء طباعة الامتحانات بنظام البوكليت في التوقيت المحدد.

آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2026

شدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الإسراع في تسجيل جميع الطلاب، مؤكدة أن:

آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية: الأربعاء 21 يناير 2026 .

. تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول امتحانات الدبلومات الفنية.

لن يُسمح بأي استثناءات بعد غلق باب التسجيل رسميًا.

تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني

طالبت الوزارة بسرعة تحديث وتدقيق بيانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني وفق الوضع النهائي للمدارس الفنية، من خلال استمارة التلميذ، على أن يكون ذلك:

بحد أقصى الخميس 15 يناير 2026

وذلك لأغراض التخطيط ودعم زيارات التحقق الخارجي.

خطوات تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

قبل تسجيل الاستمارة، يجب على الطالب تفعيل البريد الإلكتروني الموحد عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع Office 365 التعليمي. إدخال كود الطالب والرقم القومي. استكمال البيانات للحصول على البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الاحتفاظ بالبريد الموحد لاستخدامه في تسجيل الاستمارة.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية الإلكترونية

بعد تفعيل البريد الإلكتروني، يتم تسجيل الاستمارة عبر:

الدخول على موقع تسجيل استمارات وزارة التعليم. إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور. مراجعة البيانات بدقة. استكمال البيانات المطلوبة. رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء. الضغط على «حفظ».

إجراءات هامة بعد حفظ الاستمارة

بعد الانتهاء من التسجيل:

تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF .

. طباعة الاستمارة.

تقديمها إلى المدرسة ضمن أوراق التقدم للامتحان.

مناشدة عاجلة من وزارة التعليم للطلاب

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الشهادات الفنية سرعة التوجه إلى مدارسهم، ومراجعة بياناتهم بدقة، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التسجيل، مؤكدة أن التأخير قد يحرم الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.