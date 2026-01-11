مدبولي من الاقتصادية لقناة السويس طفرة صناعية ومصر تبدأ تصنيع الطاقة الشمسية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب انتهاء جولته الموسعة بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث افتتح عددًا من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومحافظ السويس ورئيس الهيئة.



190 مصنعًا يعمل و150 تحت التنفيذ



وأكد رئيس الوزراء أن الجولة شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة في مجالات صناعية متنوعة، ليصل إجمالي عدد المصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية إلى 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ، من المتوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منها خلال عام 2026، ما أسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



-بنية أساسية قوية وراء جذب الاستثمارات



وأوضح مدبولي أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية الأساسية، والرؤية الواضحة للقيادة السياسية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى مركز عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.



70% من الإنتاج للتصدير



وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب المصانع التي تم افتتاحها تصدر نحو 70% من إنتاجها إلى الخارج، بينما يتم توجيه 30% للسوق المحلية، ما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



مصر تدخل عصر تصنيع مكونات الطاقة الشمسية



وتحدث مدبولي عن أهمية نوعية المصانع الجديدة، موضحًا أن مصنعين منها متخصصان في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة لرفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الطاقة قبل عام 2030، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم قادرة على تجميع وتصنيع مكونات الطاقة الشمسية بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.



مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة



ولفت رئيس الوزراء إلى توقيع عقود لإنشاء محطة ضخمة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار مع شركة «سكاتك»، إلى جانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمحطات الطاقة الشمسية، ما يمثل إضافة قوية لقدرات مصر في هذا المجال الحيوي.



تمكين القطاع الخاص والشباب



وأعرب مدبولي عن سعادته برؤية نماذج ناجحة لشباب مصريين أسسوا مصانع بتمويل محلي خالص، مع خطط طموحة للتوسع والتصدير، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية، إذ تجاوزت مساهمته حاليًا 65% من إجمالي الاستثمارات.



التنمية الشاملة أولوية الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والإنتاج والتشغيل، لافتًا إلى المشروعات الطبية الكبرى التي تم تفقدها مؤخرًا، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة بسيطة مقارنة بحجم الإنفاق الحكومي.



مستقبل واعد للاقتصاد المصري



وأكد مدبولي أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى ما بين 7.5 و8% بحلول عام 2030، حال تجنب الصدمات الخارجية، مشددًا على أن الدولة تمتلك رؤية واضحة وبرامج تنفيذية لتحقيق هذا الهدف بسواعد المصريين.



طلب متزايد على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية



وأوضح رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طلبًا غير مسبوق من المستثمرين للحصول على أراضٍ لإقامة مصانع جديدة، ما يستدعي ضخ استثمارات إضافية في البنية الأساسية تُقدَّر بنحو 40 مليار جنيه، لتلبية هذا الإقبال العالمي المتزايد.



شكر للحكومة والقطاع الخاص وشباب مصر



واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بتوجيه الشكر لزملائه بالحكومة، والعاملين على تطوير البنية الأساسية، وللقطاع الخاص الذي وثق في مناخ الاستثمار، ولشباب مصر الذين وصفهم بأنهم الثروة الحقيقية ومستقبل الوطن.

اقرأ أيضًا:

متحدث الوزراء: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر وهذا موعد تشغيل المحطة

وزير الكهرباء: مصر تعيش لحظات تاريخية بتحويل حلم محطة الضبعة النووية إلى حقيقة