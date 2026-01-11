تعيين سامح شكري وأشرف الشيحي ضمن المعينين بمجلس النواب بقرار رئاسي

قرار رئاسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، ضمن التشكيل الجديد للمجلس، في خطوة تستهدف دعم الخبرات السياسية والتنفيذية داخل البرلمان، ويرصد الموجز التفاصيل.

سامح شكري وأشرف الشيحي ضمن التعيينات الجديدة

وشمل القرار تعيين السفير سامح حسن شكري سليم، وزير الخارجية السابق، إلى جانب الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.

خبرات تنفيذية لدعم الدور التشريعي والرقابي

ويأتي انضمام سامح شكري وأشرف الشيحي إلى مجلس النواب في إطار الاستعانة بكفاءات تمتلك خبرات واسعة في العمل التنفيذي والدبلوماسي والأكاديمي، بما يعزز من كفاءة الدور التشريعي والرقابي للمجلس خلال المرحلة المقبلة.

قائمة الأعضاء المعينين في مجلس النواب

وضمت قائمة المعينين عددًا من الشخصيات العامة والمتخصصين في مجالات مختلفة، من بينهم أكاديميون، وخبراء قانون، وشخصيات عامة، بما يعكس تنوع الخبرات داخل مجلس النواب الجديد.

البرلمان الجديد واستكمال التشكيل الدستوري

ويُعد قرار تعيين الأعضاء المعينين استكمالًا للتشكيل الدستوري لمجلس النواب، تمهيدًا لانطلاق دور الانعقاد الجديد، ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور والقانون.