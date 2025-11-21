متحدث الوزراء: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر وهذا موعد تشغيل المحطة

تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر.. قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

وأضاف الحمصاني، في لقاء له، أنّ المشروع يمثل جزء من رؤية أوسع تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع السعي لبلوغ هذه النسبة قبل الموعد المحدد.

تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر

الموجز ينقل التفاصيل، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الربط الكهربائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابع، أنّ مشروع محطة الضبعة سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة، أهمها توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا كانت تُنفق على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، فضلًا عن دوره في توليد طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة المصري.

كما تطرق الحمصاني إلى الافتتاحات التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن موقع القناة الفريد كممر ملاحي عالمي يرشحها دائمًا لتكون محورًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت، إلى أن حجم الاستثمارات والتطوير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية ضخم للغاية، ونتج عنه فرص عمل جديدة وزيادة في الصادرات وجذب للعملة الصعبة، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية حلم تحقق ومرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة

تزامنًا مع اقتراب عيد الطاقة النووية.. أمجد الوكيل: البرنامج النووي المصري قاطرة التنمية المستدامة