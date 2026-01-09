موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا ومفاجآت بالتشكيل

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 ينايرالجاري.

يبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق الفوز أمام نظيره الإيفواري للتأهل لنصف نهائي البطولة وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور الـ 8 بعد تخطيه عقبة المنتخب البنيني بالفوز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تنطلق مواجهة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب الإيفواري ضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في التاسعة مساء غد السبت الموافق 10 ينايرالجاري.

القنوات الناقلة لقمة مصر ضد كوت ديفوار

يتم نقل القمة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوارضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد كوت ديفوار

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب كوت ديفوارحيث من المنتظر الدفع بخالد صبحي في مركز الظهير الأيسر علي حساب أحمد فتوح وتشهد المواجهة مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، خالد صبحي.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، زيزو.

خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر مرموش ، محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

