القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 ينايرالجاري.

يبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز أمام نظيره الإيفواري للتأهل لنصف نهائي البطولة وكان منتخب الفراعنة قد تأهل لدور الـ 8 بعد تخطيه عقبة المنتخب البنيني بالفوز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تنطلق مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في التاسعة مساء بعد غد السبت الموافق 10 ينايرالجاري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب كوت ديفوارحيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر مرموش ، محمد صلاح.

مصر ضد كوت ديفوار

مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار

يمكنك متابعة قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوارضمن منافسات دور الـ 8 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

