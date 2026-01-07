بيراميدز يحقق فوزًا وديًا بثلاثية على جولف يونايتد في معسكر الإمارات

حقق فريق بيراميدز فوزًا مستحقًا على نظيره جولف يونايتد الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن أولى تجارب الفريق خلال معسكره التحضيري المقام في الإمارات استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.



أهداف مباراة بيراميدز وجولف يونايتد



بدأ بيراميدز اللقاء بقوة هجومية واضحة، ونجح اللاعب يوسف أوباما في تسجيل الهدف الأول للفريق خلال الشوط الأول بعد تمريرة متقنة وضعته في مواجهة المرمى ليسكن الكرة الشباك بثقة.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ليضيف أحمد عاطف قطة الهدف الثاني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم دودو الجباس ثلاثية الفريق بهدف ثالث رائع أكد تفوق بيراميدز على منافسه.



تجربة فنية ناجحة لبورتشيتش في أولى الوديات



حرص المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال المباراة، من أجل الوقوف على مستوى كل عنصر داخل التشكيلة وتقييم جاهزيتهم البدنية والفنية.

كما استغل الجهاز الفني اللقاء في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية وخطط اللعب الجديدة، التي يسعى الفريق لاعتمادها في الفترة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.



معسكر بيراميدز في الإمارات يواصل استعداداته القوية



يواصل فريق بيراميدز معسكره المغلق في أبوظبي خلال الأيام المقبلة، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريق للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويهدف المعسكر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتحقيق الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة داخل الفريق



مواجهة نيفتشي الأذربيجاني تُختتم بها التجارب الودية



من المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره التحضيري بمواجهة قوية أمام فريق نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير الجاري، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني لتجربة الخطط النهائية قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال الموسم بروح معنوية مرتفعة بعد الأداء الجيد والانتصار الودي المميز.

