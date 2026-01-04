المرة دي الكأس بتاعنا..عصام الحضري يشعل حماس الجماهير قبل مواجهة مصر وبنين

الحضري يستحضر ذكريات التتويج الإفريقي بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أشعل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق وأسطورة الكرة المصرية، حماس الجماهير قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة، بعدما نشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر خلالها جالسًا أعلى عارضة المرمى وهو يحمل كأس بطولة أمم إفريقيا، في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات الإنجازات التاريخية للمنتخب الوطني، ويرصد الموجز التفاصيل.

وكشف الحضري أن الصورة تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة لافتة تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، خاصة مع توقيت نشرها الذي يأتي قبل مباراة مهمة لمنتخب مصر في البطولة القارية.

تعليق مؤثر من الحضري: تعب سنين وفرحة شعب كامل

وأرفق عصام الحضري الصورة بتعليق مؤثر قال فيه:

“اللحظات دي عمرها ما تتنسي، تعب سنين وفرحة شعب كامل، والمرة دي الكاس بتاعنا”.

الرسالة التي حملها تعليق الحضري اعتبرها كثيرون دعمًا معنويًا قويًا للاعبي المنتخب الوطني، وتحفيزًا للجماهير من أجل مواصلة المساندة خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر يستعد لمواجهة بنين في دور الـ16

وفي السياق ذاته، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب بنين مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي، وسط آمال جماهيرية كبيرة باستعادة اللقب القاري الغائب.

طقس أغادير يفرض تحديات إضافية على اللقاء

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة على مدينة أغادير المغربية خلال الساعات المقبلة، وهي المدينة التي تستضيف مباراة مصر وبنين، ما قد يؤثر على أرضية الملعب وأداء اللاعبين.

ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني للمنتخب المصري هذه الظروف في الحسبان، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للتعامل مع الأجواء المناخية الصعبة.

الحضري رمز للبطولات ورسالة أمل للجماهير

ويُعد عصام الحضري أحد أبرز رموز الكرة المصرية والإفريقية، بعدما ساهم في تتويج منتخب مصر بأربع بطولات لكأس الأمم الإفريقية، ليظل اسمه مرتبطًا دائمًا بالإنجازات القارية، ورسائله دائمًا مصدر إلهام ودعم لجماهير الفراعنة.