الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 ودرجات الحرارة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومع تقدم ساعات النهار، تميل الأجواء إلى الدفء لتصبح معتدلة على معظم المناطق، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مساءً، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.



- شبورة مائية وتحذيرات مهمة للسائقين



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.





وشددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية.



- نشاط رياح متقطع يزيد الإحساس بالبرودة



كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح، دون تأثيرات كبيرة على حركة الأنشطة اليومية.



توصيات الأرصاد للمواطنين



ونصحت الهيئة بارتداء ملابس شتوية مناسبة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.



-جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 21 – الصغرى 13

بورسعيد: العظمى 20 – الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 26 – الصغرى 17

الغردقة: العظمى 25 – الصغرى 15

الأقصر: العظمى 27 – الصغرى 12

أسوان: العظمى 28 – الصغرى 13

سانت كاترين: العظمى 17 – الصغرى 4

وتؤكد التوقعات استمرار الأجواء الشتوية خلال الليل والصباح، مقابل طقس أكثر اعتدالًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية للصائمين في الطقس البارد

ارتداء ملابس دافئة ومتعددة الطبقات: خصوصًا عند الخروج صباحًا، لحماية الجسم من البرد مع مراعاة عدم زيادة التعب أثناء الصيام.

الحرص على الترطيب عند الإفطار والسحور: تناول كمية كافية من الماء قبل الفجر وبعد المغرب لتعويض نقص السوائل أثناء الصيام.

تجنب التعرض الطويل للهواء البارد: خاصة أثناء الصيام، لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد أو الرشح.

ممارسة النشاط البدني بحذر: حاول المشي الخفيف بعد الإفطار فقط، وتجنب الجهد الشديد أثناء الصيام في الطقس البارد.

تناول وجبات صحية ومتوازنة: ركز على الأغذية الدافئة والمغذية، مثل الحساء والتمر والفاكهة الموسمية، لتعزيز المناعة والطاقة.

الاستماع لجسمك: إذا شعرت بالبرد الشديد أو الإرهاق أثناء الصيام، حاول البقاء في مكان دافئ وارتداء ملابس إضافية.