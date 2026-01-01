موقعة أغادير..منتخب مصر يصطدم ببنين بحثًا عن ربع نهائي أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر مرحلة جديدة وحاسمة في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عندما يلتقي مع منتخب بنين في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16، في لقاء ينتظره الجمهور المصري بشغف كبير، خاصة في ظل الطموحات العريضة للفراعنة في استعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى سجلهم التاريخي، ويرصد الموجز التفاصيل.

المنتخب الوطني قدم أداءً مستقرًا خلال دور المجموعات، ما عزز ثقة الجماهير والجهاز الفني في قدرة اللاعبين على الذهاب بعيدًا في البطولة، رغم صعوبة المنافسات في الأدوار الإقصائية.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل الدخول في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين.

وحقق الفراعنة الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، بينما تعادل سلبيًا مع منتخب أنجولا في الجولة الأخيرة، ليحسم الصدارة عن جدارة، ويبعث برسائل قوية لبقية المنافسين حول قوة المنتخب وقدرته على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

منتخب بنين يتأهل بصعوبة ويصطدم بالمرشح الأبرز

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، بعدما جمع 3 نقاط في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا صعبًا مع منتخب مصر، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ورغم أن بنين لا يُصنف ضمن المنتخبات الكبرى في القارة، إلا أنه يملك طموحًا كبيرًا في تحقيق مفاجأة، خاصة أن مباريات خروج المغلوب غالبًا ما تشهد سيناريوهات غير متوقعة.

موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة

تُقام مباراة منتخب مصر أمام بنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، مع تعليق المعلق الرياضي علي محمد علي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها، في ظل الاهتمام المتزايد بمشوار الفراعنة في البطولة.

حسام حسن يعيد محمد الشناوي لحراسة المرمى

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب في مواجهة بنين، بعد الأداء المميز الذي قدمه الحارس الدولي خلال لقاء جنوب إفريقيا في دور المجموعات.

ويحظى الشناوي بثقة الجهاز الفني باعتباره الحارس الأول وصاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية، وهو ما يمنح خط الدفاع مزيدًا من الاستقرار قبل مواجهة مرتقبة لا تحتمل الأخطاء.

مدرب بنين: مواجهة مصر صعبة والفراعنة الأقوى على الورق

من جانبه، أكد نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، صعوبة المواجهة أمام منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة يمتلكون عناصر مميزة في جميع الخطوط، وخبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

وأوضح الطرابلسي أن وجود لاعبين مثل محمد صلاح، عمر مرموش، وتريزيجيه، إلى جانب قوة حراسة المرمى بقيادة محمد الشناوي، يجعل منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن منتخب بنين سيلعب بكل قوة لتقديم مباراة تليق باسم الكرة البنينية أمام أحد عمالقة القارة السمراء.

سيناريو ربع النهائي حال تأهل منتخب مصر

وفي حال نجاح منتخب مصر في عبور عقبة بنين، فإنه سيواجه في الدور ربع النهائي المتأهل من مواجهة متصدر المجموعة السادسة، والتي تضم الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق، مع وصيف المجموعة الخامسة، التي تضم السودان أو بوركينا فاسو، ما ينذر بمواجهات نارية في الأدوار المقبلة من البطولة.