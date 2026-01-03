القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بنين في أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ 16 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبروحتي 18 ينايرالجاري.

لا بديل أمام المنتخب المصري سوي الفوزعلي نظيره البنيني للتأهل لدور الـ 8 بالبطولة وكان منتخب الفراعنة قد تأهل لدور الـ 16 بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط عقب تعادله أمام أنجولا والفوز في مباراته أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد وكان الفريق قد حقق الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولي من المنافسات.

موعد مباراة مصر ضد بنين

القمة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ 16 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في السادسة مساء بعد غد الاثنين الموافق 5 ينايرالجاري.

مشاهدة قمة مصر ضد بنين

تستطيع مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب بنين التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد بنين

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بنين

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب بنين حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه ، عمر مرموش ، محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



