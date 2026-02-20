درة:بتمنى الناس تتفرج على مسلسل قضية إثبات نسب لأنه بيقدم قضية مهمة

درة: لا أحب التكرار في أعمالي الفنية

أعربت الفنانة درة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على دورها في مسلسل علي كلاي، مؤكدة أن شخصية ميادة التي قدمتها، لفتت الأنظار منذ الإعلان عن العمل وحتى عرض الحلقة الأولى.

وأوضحت درة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أنها شعرت بوجود اهتمام واضح بالشخصية قبل عرض المسلسل، وهو ما انعكس في ردود الفعل الإيجابية عقب عرض الحلقة الأولى.

وأكدت درة أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية شعبية، مشيرة إلى حبها لهذه النوعية من الأدوار، وحرصها الدائم على أن تكون كل شخصية مختلفة عن الأخرى من حيث التفاصيل والأداء، حتى لا تبدو متشابهة أو مكررة.

وأضافت درة، أن تنوع الأدوار يمثل تحديًا ممتعًا بالنسبة لها، خاصة عندما تجد صدى إيجابيًا لدى الجمهور، وهو ما حدث مع شخصية ميادة»في مسلسل علي كلاي.