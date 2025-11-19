كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا: محطة الضبعة النووية بها أعلى درجات الأمان بالعالم

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن محطة الضبعة النووية في مصر تُعدّ من أكثر المحطات النووية أمانًا على مستوى العالم، لأنها بنيت وفق أعلى درجات السلامة النووية، مضيفا أن المحطة تجنبت الأخطاء التي حدثت في محطات سابقة، ووضعت فيها أنظمة أمان ثنائية وثلاثية ورباعية، ما يعني أنه حتى في حالات الزلازل أو التسونامي أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات العسكرية أو الإرهابية، ستظل المحطة مؤمّنة بشكل كامل.

الموجز ينقل التفاصيل، وأشار أبو شادي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك 4 مستويات أمان رئيسية، وأن التصميم يضمن حماية فائقة، لافتا إلى أن مصر طلبت، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكون درجات الأمان أعلى من المعتاد، حيث يمكن لغلاف الحاوية تحمل أوزان تصل إلى 400 طن.

وأوضح أبو شادي أن من أهم الابتكارات الحديثة التي اعتمدتها روسيا في هذه المحطة هو "وعاء احتواء انصهار قلب المفاعل" الذي يوضع تحت المفاعل، قائلا إن هذا النظام مصمم لاحتواء الوقود النووي في حال حدوث أسوأ حادثة، ما يمنع أي انتشار للإشعاع النووي أو تلوث المواد الخام.

وكانت مصر قد شهدت تحدثًا تاريخيًا خلال فعالية وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المشروع يمثل حلمًا طال انتظاره، واليوم يتحول إلى واقع ملموس بفضل الجهود المشتركة التي بذلها جميع العاملين والشركاء الدوليين.

محطة الضبعة النووية

وأعرب الرئيس عن تقديره العميق وسعادته بالمشاركة في هذه اللحظة الفارقة، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة النووية ليست مجرد مشروع تقني، بل هي رمز لإرادة المصريين في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وروسيا، التي أثمرت هذا التعاون، تقوم على أسس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية.

وأوضح الرئيس أن المشروع النووي يعد من أهم المشاريع القومية في تاريخ مصر الحديث، إذ يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير مصادر نظيفة ومستدامة، ويدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة.

كما أكد أن هذه الخطوة ترسل رسالة قوية إلى الداخل والخارج بأن مصر ماضية في طريقها نحو المستقبل، متجاوزة كل التحديات، ومصممة على تحقيق الإنجازات الكبرى التي تعكس مكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي على أن محطة الضبعة النووية ستكون علامة فارقة في مسيرة مصر نحو التنمية، وأنها تمثل ثمرة تعاون مثمر بين الشعب المصري وشركائه الدوليين، ورسالة أمل للأجيال القادمة بأن الأحلام يمكن أن تتحقق بالإرادة والعمل الجاد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطة الضبعة النووية أحد المشاريع القومية الهامة لمصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بفاعلية وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، سنمضي في مسيرة البناء والتنمية رغم ما يحيط بنا من تحديات.

وتابع: محطة الضبعة النووية تظهر أهمية إعداد الكوادر المصرية المتخصصة.

من جانبه قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية لحظة تاريخية.

وتابع خلال مراسم وضع الهيكل، إن محطة الضبعة النووية هي المشروع الأكبر في العالم، وأن ما نراه اليوم في محطة الضبعة هو شاهد على التعاون الوثيق بين مصر وروسيا.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ببدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

