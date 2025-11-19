ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، مدعومًا بتقلبات السوق العالمية وتغيرات سعر الصرف، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.



- أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6205 جنيهات في السوق المحلية.

عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 5430 جنيهًا.

عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4654 جنيهًا.

عيار 14

حقق جرام الذهب عيار 14 نحو 3620 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 43,440 جنيهًا، مع إمكانية حدوث اختلافات طفيفة بين التجار بسبب تفاوت المصنعية.



- عوامل تدفع أسعار الذهب للصعود

1. تحركات السوق العالمية

الأسعار المحلية ترتبط مباشرة بحركة أوقية الذهب عالميًا، حيث ينعكس أي ارتفاع خارجي فورًا على سعر الجرام في مصر.

2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار

تراجع الجنيه يزيد تكلفة الاستيراد، ما يدفع أسعار الذهب للصعود بشكل متواصل.

3. حجم الطلب المحلي

تشهد الأسعار ارتفاعًا خلال المواسم والمناسبات الاجتماعية مع زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

4. المصنعية والضرائب

تفاوت المصنعية بين التجار يجعل السعر النهائي للجرام أعلى من السعر الرسمي.



- اتجاهات الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المحلية

قرارات البنوك المركزية الدولية

تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على اتجاه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية

الأزمات العالمية تزيد من الطلب على الذهب، مما يرفع الأسعار عالميًا وينعكس بوضوح على السوق المصرية.

