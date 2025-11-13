أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13 نوفمبر 2025..استقرار بعد ارتفاع كبير

الذهب يثبت قرب أعلى مستوياته التاريخية وسط تراجع طفيف في الطلب المحلي

استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة ارتفاع حادة بلغت نحو 50 جنيهًا للجرام خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تداول الأونصة عالميًا قرب مستوى 4200 دولار للأوقية، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويأتي هذا التثبيت عقب صعود قوي شهدته السوق مدفوعًا بتقلبات الدولار وتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، خاصة بعد التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

استقرت أسعار الذهب في محال الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم، وسجلت المستويات التالية وفق آخر تحديثات السوق المحلي:

عيار 24: 6354 جنيهًا للجرام.

6354 جنيهًا للجرام. عيار 22: 5851 جنيهًا للجرام.

5851 جنيهًا للجرام. عيار 21: 5635 جنيهًا للجرام.

5635 جنيهًا للجرام. عيار 18: 4787 جنيهًا للجرام.

4787 جنيهًا للجرام. عيار 14: 3723 جنيهًا للجرام.

3723 جنيهًا للجرام. عيار 12: 3191 جنيهًا للجرام.

3191 جنيهًا للجرام. عيار 9: 2393 جنيهًا للجرام.

2393 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب (عيار 21): 45,080 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من تاجر لآخر باختلاف قيمة المصنعية والدمغة التي تتراوح عادة بين 30 و150 جنيهًا للجرام الواحد.

الذهب عالميًا يواصل الصعود قرب 4200 دولار

على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية (الأونصة) اليوم 4176 دولارًا في التعاملات الفورية، ما يشير إلى استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2026.

ويرى محللون أن بقاء الأونصة فوق حاجز 4100 دولار يعزز من فرص استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر على المدى المتوسط.

الذهب ملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية

أكد شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، أن الذهب ما زال يُعد أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات، مشيرًا إلى أنه يمثل مخزنًا حقيقيًا للقيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن تسعير الذهب عالميًا بالدولار يجعل السوق المحلي يتأثر مباشرة بتغيرات سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدًا أن أي انخفاض في قيمة العملة المحلية يؤدي تلقائيًا إلى زيادة أسعار الذهب محليًا حتى مع ثبات السعر العالمي.

الاستثمار في الذهب.. خيار آمن للمستقبل

وأضاف “سامي” أن الاستثمار في صناديق الذهب أو السبائك يعد وسيلة آمنة للتحوط من تراجع العملة، خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مستقرة نسبيًا في ظل الاضطرابات المالية.

كما أشار إلى أن التوجه الحكومي نحو تنظيم الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن الثمينة، والذي أقرته مؤخرًا هيئة الرقابة المالية، يفتح الباب أمام مؤسسات كبرى مثل شركات التأمين والبنوك للمشاركة في سوق الذهب، ما يعزز من عمق السوق واستقراره.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

تتوقع شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تستمر حالة التذبذب السعري خلال الفترة المقبلة بين الصعود والهبوط الطفيف، مدفوعة بتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

كما يُرجّح أن يشهد السوق المحلي زيادة في الطلب على الجنيهات والسبائك الذهبية قبل موسم رأس السنة، في ظل رغبة المواطنين في الادخار في المعدن النفيس كخيار أكثر أمانًا من العملات الأجنبية.

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر يعكس هدوءًا مؤقتًا بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، لكنه لا يلغي توقعات العودة إلى الصعود مجددًا مع استمرار التوترات الاقتصادية عالميًا.

ويظل الذهب، بحسب خبراء المال، الملاذ الأكثر ثقة لحماية المدخرات، سواء عبر الشراء المباشر أو الاستثمار المؤسسي في السوق المحلي.

