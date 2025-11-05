هبوط مفاجئ في أسعار الذهب محليًا بعد تراجع الأونصة عالميًا.. تعرف على الأسعار الجديدة

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب يثير اهتمام المواطنين

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، هبوطًا مفاجئًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين الذين يترقبون تحركات المعدن الأصفر باستمرار.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها الذهب عالميًا، قبل أن تهبط الأونصة إلى مستوى 3987 دولارًا، متراجعة عن حاجز 4000 دولار، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ويرصد الموجز التفاصيل.

الأسعار المحلية اليوم في محلات الصاغة

وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المصرية، جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كما يلي:

عيار 24 : سجل نحو 6051.5 جنيهًا للبيع و 5994.25 جنيهًا للشراء .

: سجل نحو و . عيار 22 : بلغ 5547.25 جنيهًا للبيع و 5494.75 جنيهًا للشراء .

: بلغ و . عيار 21 (الأكثر تداولًا) : استقر عند 5295 جنيهًا للبيع و 5245 جنيهًا للشراء .

: استقر عند و . عيار 18 : سجل 4538.5 جنيهًا للبيع و 4495.75 جنيهًا للشراء .

: سجل و . عيار 14 : بلغ 3530 جنيهًا للبيع و 3496.75 جنيهًا للشراء .

: بلغ و . عيار 12 : وصل إلى 3025.75 جنيهًا للبيع و 2997.25 جنيهًا للشراء .

: وصل إلى و . عيار 9 : حقق 2269.25 جنيهًا للبيع و 2247.75 جنيهًا للشراء .

: حقق و . سعر الجنيه الذهب : تراجع إلى 42360 جنيهًا مقابل 41960 جنيهًا للشراء .

: تراجع إلى مقابل . الأونصة عالميًا: سجلت 3976.27 دولارًا للبيع بزيادة طفيفة قدرها 0.25 دولار.

أسباب التراجع.. الفيدرالي الأمريكي في الصورة

يرى خبراء الاقتصاد أن الهبوط الأخير في أسعار الذهب يرجع بالأساس إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، مما عزز من قوة الدولار وأدى لتراجع أسعار المعدن النفيس عالميًا.

كما أشاروا إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية وضبابية المشهد النقدي في الولايات المتحدة تخلق حالة من عدم الاستقرار في أسواق المعادن، الأمر الذي يجعل المستثمرين يتجهون بين الحين والآخر نحو تصحيح الأسعار.

توقعات الأيام المقبلة.. استقرار مؤقت قبل صعود محتمل

يتوقع خبراء السوق أن يشهد الذهب في مصر استقرارًا مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يبدأ في التحرك صعودًا حال استمرار التقلبات في أسعار الفائدة أو ارتفاع سعر الدولار عالميًا.

ويؤكد المحللون أن أي توترات جيوسياسية أو اقتصادية جديدة قد تدفع المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، باعتباره الملاذ الآمن الأول وقت الأزمات.

يواصل الذهب تحركاته بين الصعود والهبوط وفقًا لتقلبات الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، لكن يظل الاستثمار فيه خيارًا مفضلاً لدى المصريين سواء كزينة أو كخزان للقيمة.

ويبقى السؤال الأهم للمستثمرين والمستهلكين: هل يستمر التراجع في الأيام المقبلة أم نشهد جولة جديدة من الارتفاعات؟

