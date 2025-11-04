تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام هايتي.. ضربة البداية في كأس العالم بقطر

في بداية مشوار مثير ينتظره الجمهور المصري، يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لبداية مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين قطر 2025، بقيادة المدير الفني أحمد الكأس، والذي أعلن حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق قبل المواجهة الأولى أمام هايتي. وتعد هذه المباراة نقطة الانطلاق الحقيقية لأحلام الجيل الجديد في تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام هايتي

يفتتح المنتخب مشواره اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بمواجهة منتخب هايتي، على ملعب البطولة بالعاصمة القطرية الدوحة. ويمثل الفوز بهذه المباراة خطوة مهمة نحو تأمين أول ثلاث نقاط وتسهيل مشوار التأهل نحو الدور التالي.

جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم

ويخوض الفراعنة 3 مباريات في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة التي تضم هايتي، فنزويلا وإنجلترا، وجاء جدول المباريات كالتالي:

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025: مصر × هايتي

مصر × هايتي الجمعة 7 نوفمبر 2025: مصر × فنزويلا

مصر × فنزويلا الاثنين 10 نوفمبر 2025: مصر × إنجلترا

الجهاز الفني يضع تركيزًا كبيرًا على الفوز في اللقاء الأول، باعتباره مفتاح التأهل ومصدر دفعة معنوية قوية قبل مواجهة منافسين أقوى على الورق مثل فنزويلا وإنجلترا.

أحمد الكأس يجتمع باللاعبين قبل ضربة البداية

عقد المدير الفني أحمد الكأس أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب، طالبهم خلالها بالالتزام التكتيكي والهدوء داخل الملعب، إلى جانب القتال على كل كرة، مؤكدًا أن الفوز على هايتي يختصر الكثير من المجهود في طريق التأهل. وشدد الكأس على أن المنتخب يمتلك إمكانات فنية مميزة تجعل حلم الصعود ممكنًا بقوة إذا تم تحقيق الانتصار الأول.

تشكيل منتخب مصر للناشئين في كأس العالم

يضم تشكيل منتخب مصر للناشئين مجموعة من أبرز المواهب المنتظر أن تمثل مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت القائمة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى:

عمر عبدالعزيز

عمرو عادل

محمد طارق

خط الدفاع:

حمزة الدجوي

نور أشرف

فارس فخري

أدهم فريد

مهند الشامي

ياسين حسام

خط الوسط:

عمر كمال

عمر أبوطالب

باسل مدحت

محمد حمد

بلال عطية

أنس رشدي

إبراهيم النجعاوي

محمد صبيح

محمد البنداري

الهجوم:

حمزة عبدالكريم

عبدالعزيز الزغبي

زياد أيوب

بينما تضم قائمة الانتظار، وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثنائي: عمار محمد السيد – سيف الجبالي.

آمال الجماهير المصرية

الجماهير تنتظر رؤية أداء قوي من هذا الجيل، خاصة أن تشكيل منتخب مصر للناشئين يضم أسماء لامعة برزت في الأكاديميات والأندية المحلية. ومع الدعم الفني والإعداد القوي، يأمل البعض أن يكرر المنتخب إنجازات المنتخبات السابقة في مونديال الناشئين.

وللمفارقة، هذه البطولة تعد أيضًا فرصة لاكتشاف نجوم المستقبل الذين قد ينضمون قريبًا إلى تشكيل منتخب مصر للشباب في البطولات المقبلة.

