الشتاء يبدأ رسميًا في مصر اليوم: الأرصاد تحذر من تغيرات جوية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 21 مارس 2026، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي في عدة مناطق بمصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وفي تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية إلهام صلاح، أوضح شاهين أن هيئة الأرصاد ستستمر في نشر البيانات أولًا بأول حول أي تغيرات جوية مفاجئة، مؤكدًا على ضرورة متابعة المواطنين لتلك البيانات بشكل دوري، وأشار إلى أن فصل الشتاء سيكون مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال يناير، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات، فضلًا عن نشاط الرياح الباردة في الصباح والمساء.

نصائح مهمة للمواطنين خلال الشتاء

حذر مدير التنبؤات الجوية المواطنين من الخروج بدون ملابس مناسبة، وشدد على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة لتجنب الأمراض التنفسية الشائعة خلال هذه الفترة، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، وأضاف أن متابعة الأحوال الجوية تساعد في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية الصحة العامة.

تحذيرات للصيادين والمزارعين

وجه شاهين نصائح للصيادين والمزارعين بضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقعة خلال الشهر المقبل، لتفادي المخاطر المحتملة على النشاطات البحرية والزراعية. وأوضح أن الرياح قد تؤثر على حركة الصيد في البحر المتوسط، بينما يجب على المزارعين حماية المزروعات الحساسة من الصقيع خلال الليالي الباردة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لبعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 20–12

العاصمة الإدارية: 21–13

الإسكندرية: 21–13

شرم الشيخ: 23–15

أسوان: 23–12

مرسى علم: 23–15

الوادي الجديد: 23–11

كاترين: 11–1

شلاتين: 28–17

وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون باردًا نسبيًا في شمال البلاد، ومعتدلًا في جنوب سيناء وصعيد مصر خلال ساعات النهار، مع انخفاض كبير في الليل، ما يتطلب استعداد المواطنين لمواجهة برد الشتاء.

متابعة مستمرة للأحوال الجوية

وأهاب مدير الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية بالمواطنين بمتابعة تحديثات هيئة الأرصاد باستمرار، مؤكدًا أن كل التوصيات والإرشادات الصادرة تهدف لحماية الصحة العامة وضمان السلامة أثناء التنقل والعمل خلال فصل الشتاء.