خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة 13 من الدوري

مباراة الأهلي والمصري.. تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد نحو ملعب المباراة التي تجمع الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط خطة أمنية محكمة وتنظيم كامل لضمان خروج اللقاء بصورة آمنة ومشرفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

استعدادات أمنية مكثفة قبل المباراة

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر انطلاقتها في تمام الثامنة مساءً، حيث انتشرت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الإفريقية بمحيط الملعب والمداخل الرئيسية، مع تجهيز بوابات التفتيش الإلكتروني لمنع دخول أي ممنوعات داخل المدرجات، وعلى رأسها الشماريخ والألعاب النارية.

كما خصصت القوات الأمنية فرقًا لتأمين ممرات دخول وخروج اللاعبين وطاقم التحكيم بجميع مراحل المباراة، إلى جانب متابعة حركة الجماهير داخل وخارج الاستاد حتى نهاية الفعالية الرياضية.

تنظيم دخول الجماهير ومنع الممنوعات

ركزت الخطة الأمنية على تأمين الأبواب الرئيسية والفرعية، مع تشكيل مجموعات تأمين إضافية لمواجهة أي محاولة لإدخال أدوات مخالفة للتعليمات، إضافة إلى كاميرات مراقبة تتابع حالة المدرجات لحظة بلحظة.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الجولة 13

يدخل الأهلي المباراة بعد سلسلة من النتائج المتفاوتة منذ بداية الموسم، حيث حقق الفريق انتصارات وتعادلات خلال الجولات السابقة على النحو التالي:

تعادل أمام مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولى

فوز على فاركو 4-1

توقف عن اللعب في الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم 21 فريقًا

خسارة أمام بيراميدز 2-0

تعادل أمام إنبي 1-1

سلسلة انتصارات متتالية على:

سيراميكا 1-0 — حرس الحدود 3-2 — الزمالك 2-1 — كهرباء الإسماعيلية 4-2 — الاتحاد السكندري 2-1 تعادل مع بتروجت 1-1 في الجولة الثانية عشرة

وكان التعادل أمام بتروجت قد أوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري، ليكون أول تعثر للمدرب الدنماركي يس توروب الذي تولى القيادة الفنية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل هذا التعادل.

أهمية المباراة للأهلي والمصري

يسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات من جديد ومواصلة مطاردة الصدارة، بينما يدخل المصري اللقاء برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، ما يزيد من سخونة المواجهة داخل المستطيل الأخضر.

البث الحصري للمباراة

تنقل قنوات أون سبورتس أحداث اللقاء حصريًا، وفقًا للعقد المبرم منذ بداية الموسم، الذي يمنح الشبكة حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز كاملة.

